ANCELOTTI ALL' ARSENAL? Calciomercato | l' emiliano verso i Gunners | Wenger torna in

Napoli-Deulofeu - c'è l'accordo. Londra chiama Allegri e ANCELOTTI : la rassegna stampa : Ne parla La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Inter bollente. Rafinha sempre più vicino, si candida anche Ramires. E intanto sexy Icardi alle Maldive". Anche Tuttosport riporta le parole del ...

ANCELOTTI a Gattuso : 'Anima del mio Milan - meriti di esserlo da allenatore' : L'ex allenatore del Milan Carlo Ancelotti ha pubblicato una lettera sulla Gazzetta dello Sport per inviare i propri auguri all'attuale tecnico rossonero Gennaro Gattuso nel giorno del suo compleanno. 'Quarant'anni anni, caro Rino, meritano una lettera d'auguri seria, mica soltanto una ...

Roma - Di Francesco : 'Io - un po' Conte e un po' ANCELOTTI. Allegri vuole fare il fenomeno' : "Lo scudetto? Per ora lasciamo stare. Noi vogliamo dare fastidio: se cresceremo ancora e se passeremo esami come quello di Torino, più avanti ne parleremo. Juventus-Roma? Loro sono in crescita. La ...

Clamorosa bomba dalla Premier : ANCELOTTI al Chelsea - via libera per Conte al Milan! : Carlo Ancelotti tornera’ al Chelsea. La scorsa settimana era stato il “The Sun” ad assicurarlo, oggi anche il “Daily Record” conferma, spiegando che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare prima del termine della stagione. L’ex allenatore del Bayern Monaco, esonerato dai campioni di Germania, prendera’ il posto del connazionale Antonio Conte che lo scorso anno ha riportato i “blues” al ...

ANCELOTTI : La Premier che passione. In Italia allenerei solo Roma o Milan : Carlo Ancelotti è stato di parola. Aveva promesso che ai primi di dicembre sarebbe arrivato a Milano e ha onorato l'impegno preso. Ha fatto il nonno e il papà quasi a tempo pieno ritagliandosi qualche ora da dedicare alle telecamere di Rai 1 e Mediaset premium. È già pronto a ripartire per volare alla cerimonia del Pallone d'oro prima del ritorno a Vancouver che è diventata la sua residenza. «Ho sedotto i canadesi con i miei ...

ANCELOTTI : "Tempo a Gattuso. Spalletti bravo - ma è in vantaggio senza coppe" : "un vantaggio" - Non manca una considerazione sulla querelle a distanza tra Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, con il primo che aveva definito la stagione dell'Inter 'un altro sport', al netto del ...

Juventus - ANCELOTTI il dopo Allegri? L’ex Bayern : “Ho voglia di un club - magari in Serie A…” : Juventus, Ancelotti il dopo Allegri? L’ex Bayern: “Ho voglia di un club, magari in Serie A…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Ancelotti IL dopo ALLEGRI- Semplici supposizioni, idee, potenziali affari. Carlo Ancelotti cerca panchina in vista della prossima stagione. L’ex tecnico del Bayern Monaco, ospite negli studi ...

ANCELOTTI : Nazionale? No - voglio allenare : (ANSA) - ROMA, 4 DIC - "La Figc mi ha contattato per il ruolo di ct, ma non voglio cambiare mestiere. Per me sarebbe un sogno sedere sulla panchina azzurra, ma fare l'allenatore è una cosa, fare il ct ...