Emanuele Avino lascia Amici 2018? "Sono quasi alla fine" : Emanuele Avino lascia Amici 2018? Il cantante sta rischiando grosso. Nonostante i professori gli abbiano detto che deve impegnarsi duramente, Emanuele ha passato il Natale rilassandosi totalmente, senza pensare a studiare per bene i due brani assegnati. Solo due. Ma non è riuscito comunque a raggiungere un buon livello di preparazione, fatto, questo, che ha fatto inalberare Carlo Di Francesco, che gli ha chiaramente detto che la sua eliminazione ...

Ad Amici 2018 - Einar a lezione da Carlo Di Francesco per affrontare insicurezze e paure : video in Falco a metà di Grignani : Einar a lezione da Carlo Di Francesco prova ad affrontare le sue paure in vista delle prossime esibizioni prima del serale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante si cimenta con Falco a metà di Gianluca Grignani e poi prova Heaven di Bryan Adams. Einar ha una grande difficoltà, che ammetta: "Faccio fatica sul fiato", non riesce a gestirlo. "Mi sento un po' a disagio certe volte [...] Vorrei buttarmi, provare, ma ho paura". "Di che?", ...

Amici 2018 - a Einar Ortiz piace Emma Muscat? : A Einar piace Emma? Ad Amici 2018 il gossip non manca mai. E come potrebbe essere altrimenti: il più delle volte, vengono intessute storie d'amore che non hanno nessun fondamento di verità, ma qualche volta si può fare anche centro... In questo credono tutti coloro che hanno visto una certa complicità (titolo della canzone di Carmen, per restare nell'orbita "Amici") tra Einar Ortiz ed Emma Muscat, che avrebbero stretto un legame molto stretto ...

Amici 2018 ed. 17/ Anticipazioni e news : Paolo Ciavarro al posto di De Martino e Maria : Amici 17 torna questo sabato con il pomeridiano di Canale 5, ecco le novità dopo Stefano De Martino partito in direzione Honduras, parla Paolo Ciavarro e la De Filippi.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 06:12:00 GMT)

Ecco chi è il sostituto di Giuliano Peparini al Serale di Amici 2018 : Giuliano Peparini lascerà il Serale di Amici 2018 e arriverà Luca Tommassini a sostituirlo? Le risposte arriveranno nei prossimi mesi, ma soltanto perché le trattative dovranno ancora cominciare. È decisamente presto per prendere decisioni in merito al Serale, così come è certo che Maria e la sua squadra stanno pensando alle novità da apportare alla fase finale del talent show, alcune dettate anche da nuove esigenze: già qualche mese fa ci siamo ...

Amici 2018 : per Biondo c'è un importante progetto - parla il produttore Alex Petroni! : Grandi progetti per Biondo di Amici 2018: il produttore Alex Petroni ha le idee ben chiare sul futuro del rapper, che già nel talent show di Maria De Filippi si è presentato con un'identità ben precisa. Non si confonde tra altri, in sintesi. Biondo era conosciuto anche prima di Amici, seppure da un ristretto numero di perdone, e per questo è stato notato da qualcuno, come lo stesso Petroni, che lo ha conosciuto e si è interessato alla sua musica ...

Le prime idee di Maria De Filippi sul serale di Amici 2018 - dalla diretta a Peparini e i nuovi ingressi : Maria De Filippi è già al lavoro sul serale di Amici 2018, che non vedremo in TV prima di qualche mese. Con l'avvio del nuovo anno, i ragazzi di Amici di Maria De Filippi sono chiamati a sostenere esami e prove di verifica in previsione della fase serale, in diretta su Canale 5 il sabato sera. Sappiamo già che tra le idee della padrona di casa c'è la volontà di ritornare alla diretta, abolendo la registrazione tanto criticata dai fan nelle ...

Amici 17 - anticipazioni 13 gennaio 2018 : ospite Enrico Nigiotti : Dopo un lungo peregrinare Enrico Nigiotti tornerà a casa o meglio nel programma che lo ha lanciato. Ad Amici 17, infatti, secondo le anticipazioni del 13 gennaio 2018, sarà ospite proprio il cantante toscano che ha recentemente partecipato a X Factor 2017. Cosa accadrà in studio? Come sarà l’incontro fra Enrico Nigiotti e l’ex, ora ballerina professionista, Elena D’Amario? I due, infatti, si innamorarono e fecero coppia ...

Maria De Filippi sul Festival di Sanremo 2018 e l’esclusione degli ex Amici e X Factor : “Sono una realtà” : Maria De Filippi sul Festival di Sanremo 2018, sulla presenza di Michelle Hunziker tra i co-conduttori e sulle scelte generali nei confronti degli ex talent: è ciò che troviamo nel nuovo numero del settimanale Chi, in edicola questa settimana. A pochi giorni dal ritorno in TV con C'è posta per te, Maria De Filippi, sul numero di Chi in edicola da mercoledì 10 gennaio, parla per la prima volta del cast di Sanremo. Il suo pensiero a proposito ...

Amicizia da Firenze al mondo - presentato il programma 2018 del Lyceum Club : ... alcuni dei quali realizzati con il patrocinio della Regione Toscana, portando il fil rouge dell'Amicizia anche in settori meno comuni, come la medicina, la fisica e la scienza. Segnaliamo "Amici su ...

L’inedito di Nicole ad Amici 2018 scritto da Roberto Casalino : “Cantarla per te dev’essere liberatorio” (video) : L'inedito di Nicole ad Amici 2018 scritto per lei da Roberto Casalino. Una grande soddisfazione per la cantante della squadra del Fuoco, che potrà interpretare un brano scritto apposta per lei dal noto autore italiano, Roberto Casalino. Dopo la pausa natalizia, è tornato oggi l'appuntamento pomeridiano con la scuola di Amici di Maria De Filippi, in onda ogni pomeriggio dalle 13:30 su Real Time. Riprende da oggi lunedì 8 gennaio il percorso ...

Amici 2018/ Anticipazioni 8 gennaio : al via la preparazione per una nuova sfida a squadre : Le vacanze sono finite e non solo per gli studenti italiani ma anche per i ragazzi di AMICI 17 che oggi, 8 gennaio, torneranno tra i banchi per preparare una nuova sfida a squadre(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 12:08:00 GMT)