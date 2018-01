Ambiente | 12 | 6 milioni l’anno i morti da inquinamento | intesa Unep-Oms

Ambiente : 100 milioni dal ministero per la depurazione del lago di Garda : Cento milioni dal ministero dell’Ambiente per la realizzazione delle nuove opere di collettamento e depurazione del lago di Garda. Con la firma del Protocollo di intesa avvenuta nel pomeriggio al ministero dell’Ambiente tra Dicastero, Regione Veneto e Regione Lombardia prende di fatto avvio l’iter di un’opera di importanza strategica per il futuro della piu’ grande area lacustre del paese. I lavori – come si ...

Ambiente : dal Ministero 85 milioni per il dissesto in Emilia Romagna : Stamani il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato con il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, un protocollo per l’attuazione di interventi per la difesa del suolo. Il Ministero ha stanziato quasi 62 milioni per la sicurezza idrogeologica in Emilia-Romagna, 55 dei quali destinati a Parma e al nodo idraulico di Colorno. Con un atto integrativo agli accordi di programma 2010, Ministero e Regione intervengono ...

Ambiente - Unicef : 17 milioni di bimbi respirano aria tossica - rischio in Asia : Un nuovo studio dell’Unicef ‘Danger in the Air: How air pollution can affect brain development in young children‘ (Pericolo nell’aria: come l’inquinamento atmosferico può compromettere lo sviluppo cerebrale dei bambini) rivela che sono circa 17 milioni i bambini con meno di un anno di età che vivono in aree in cui l’inquinamento atmosferico è di almeno 6 volte superiore ai limiti internazionali. Questi bambini respirano aria tossica ...

Ambiente - lo studio Enea : “Sulle spiagge italiane oltre 100 milioni di Cotton Fioc” : Una ‘valanga’ di Cotton fioc sulle spiagge italiane dove oltre l’80% dei rifiuti raccolti è rappresentato da plastiche che minacciano l’ecosistema e la salute dell’uomo. E’ l’allarme che arriva da uno studio dell’Enea che ha messo sotto la lente d’ingrandimento anche le fonti d’inquinamento da microplastiche che per le dimensioni inferiori a 5mm che “non vengono trattenute” ...

A2A - BEI finanzia 100 milioni per il piano di investimenti del settore Ambiente : Gli investimenti previsti confermano la continua attenzione di A2A verso un'economia responsabile e sostenibile. 'Il finanziamento rappresenta un ulteriore rafforzamento delle relazioni tra il Gruppo ...

