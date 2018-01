Allerta Meteo | si forma un Ciclone sul Tirreno | forte maltempo in arrivo al Centro Sud

Allerta Meteo Sicilia : rischio idrogeologico per le province di Palermo e Trapani : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di Allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia nella giornata di domani. In particolare, l’Allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali nelle province di Palermo e Trapani. Viene segnalato che a partire da stanotte si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi ...

Allerta Meteo della Protezione Civile in Campania : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata ...

Previsioni meteo - pericolo valanghe e Allerta Po. Piogge e temporali al Sud : Milano, 10 gennaio 2018 - Le Previsioni meteo annunciano maltempo al Sud e il ritorno di temperature più in linea con le medie del periodo. "La perturbazione numero 5 di gennaio sta lentamente ...

Regione Lazio : Allerta Meteo da domani mattina e per 12/18 ore : Roma– Di seguito il comunicato della Regione Lazio. “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità che riporta una valutazione di criticità... L'articolo Regione Lazio: Allerta meteo da domani mattina e per 12/18 ore su Roma Daily News.

Allerta Meteo Lazio : precipitazioni e temporali da domani giovedì 10 Gennaio : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Le zone di Allerta interessate sono Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri, da domani mattina, giovedì 11 ...

Meteo - Allerta della Protezione Civile : forti temporali in arrivo : Previsioni Meteo allarmanti, scatta l'allerta della Protezione Civile per la perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese che tenderà ad interessare le regioni centro - meridionali...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile : allarme rosso e arancione in Veneto mentre il maltempo si sposta al Centro/Sud : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese tenderà, dalla prossima notte, ad interessare le regioni Centro – meridionali determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi su medio adriatico, basso tirreno e successivamente sulla Puglia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Allerta Meteo Veneto : stato di allarme e preallarme [DETTAGLI] : Destano preoccupazione, particolarmente per quanto riguarda il torrente Astico dove e’ stata superata la terza soglia idrometrica alla sezione di Lugo di Vicenza, gli effetti dell’ondata di maltempo che sta investendo il Veneto in queste ore. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso di criticita’, valevole fino alle ore 14.00 di domani, con la dichiarazione dello stato di ...

Allerta Meteo Campania : temporali e rischio idrogeologico dalla mezzanotte : La protezione civile della Regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo per precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità. La criticità è “gialla”, per il rischio idrogeologico, ed entra in vigore a mezzanotte: riguarda le zone 1, 2, 3 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti ...

