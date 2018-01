Allarme per la pianta di cacao | il cioccolato rischia di scomparire

Clima - l’Allarme degli esperti : è il Gennaio più caldo dal 1830 : E’ il mese di Gennaio più caldo dal 1830. Nei primi dieci giorni del mese in corso, infatti, le temperature hanno raggiunto i massimi livelli con un caldo record come non si registrava dagli ultimi 188 anni. A rilevarlo sono stati gli esperti dell’Osservatorio Geofisico del Dief-Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ di Unimore che, nella stazione storica del Palazzo Ducale di Modena, hanno registrato una temperatura ...

Influenza - è Allarme : "assalto" ai Pronto soccorso. Paura per i bambini - e arriva il picco dei malanni : L'Influenza colpisce duro soprattutto i bambini, e le complicanze possono essere pesanti. "Da Natale ad oggi abbiamo almeno una ventina di piccoli trasferiti in Rianimazione a causa di...

Maltempo Veneto : preAllarme per la frana Perarolo di Cadore - superata la piena del torrente Astico : Permane lo stato di preallarme a Perarolo di Cadore per possibili movimenti della frana della ‘Busa del Cristo’: l’ultimo bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, emesso alle ore 14 di oggi e valido sino alla medesima ora di domani giovedì 11, conferma il persistere dello stato di criticità geologica per il movimento franoso nel comune cadorino, oggetto del monitoraggio costante dei tecnici della Protezione ...

Ogni mese un italiano si uccide a Londra/ L'Allarme della Cei : perché nessuno ne parla? : Secondo quanto denuncia la Cei, un italiano al mese immigrato a Londra si suicida, allarme che mette in ombra la tanto decantata fuga dei cervelli, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 13:40:00 GMT)

Impotenza - l'Allarme sessuale per gli uomini : l'abuso di ibuprofene riduce il testosterone : L’abuso di ibuprofene mette a rischio la fertilità maschile. L’uso eccessivo della molecola provoca, infatti, ’ipogonadismo compensatò oltre ad essere causa di disturbi come la perdita di tenore muscolare, disfunzione erettile e affaticamento. Sono i risultati di uno studio francese realizzato su gi

Allarme terrorismo a Capodanno a Milano : aperta una inchiesta : "Il più imponente Allarme terrorismo in Italia da quando l'Isis minaccia e attacca l'Occidente": così il "Corriere della sera" definisce l'allerta scattata a Milano lo scorso 31 dicembre a seguito ...

Allarme per chi parcheggia in strada : è arrivata la banda degli specchietti retrovisori : Come se non bastassero i furti di ruote a raffica , a Grugliasco nelle ultime settimane si sono scatenati i distruttori di specchietti di retrovisori delle autovetture, fenomeno che rende ancor più ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per il Nord Italia : Allarme arancione in Piemonte e Veneto : Allerta Meteo – Un’ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale, continua a determinare condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni localmente intense, anche a carattere temporalesco, e abbondanti nevicate a quote di montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte ...

Maltempo - Allarme valanghe : isolate Cogne e Cervinia. Massimo pericolo in Piemonte : Una valanga è caduta nel pomeriggio sulla strada regionale di Cogne, poco prima del capoluogo, in Valle d'Aosta. La massa di neve è scesa all'altezza della frazione di Epinel. La strada regionale è ...

Allerta Meteo Veneto : stato di preAllarme e attenzione per criticità idrogeologiche e rischio valanghe : Le previsioni Meteo indicano precipitazioni sul territorio regionale del Veneto, più consistenti e anche abbondanti su fascia montana e pedemontana specie tra la serata di oggi e il primo mattino di domani. Limite delle nevicate intorno ai 1600-1800 m., in abbassamento martedì. Venti forti meridionali in quota e significativi rinforzi di scirocco sulla costa. Sulla base della situazione Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione ...

La rotta dei terroristi verso la Sicilia - l'Allarme dei pm di Palermo : “Gommoni d’altura per sospetti jihadisti” : Il ministro Minniti chiede “massima allerta” sulla possibile presenza di guerrieri Isis sui barconi. Da sei mesi la Dda indaga su un’organizzazione...

Allerta Meteo Veneto : stato di preAllarme e attenzione per criticità idrogeologica e per vento forte : Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sul Veneto. Sulla base delle previste condizioni Meteo avverse, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso una serie di avvisi contenenti lo stato di preallarme e lo stato di attenzione per criticità geologica e idrogeologica e per vento forte su alcuni bacini idrografici del territorio. Lo stato di attenzione per criticità geologica è dichiarato dallo ore 6.00 di ...