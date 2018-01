' Alberto Angela prossimo re d' Italia | meglio di una serie tv di Netflix' E i social lo

MERAVIGLIE DI Alberto Angela / Diretta : la Basilica di San Francesco d'Assisi (10 Gennaio 2018) : MERAVIGLIE di ALBERTO ANGELA torna in onda oggi, mercoledì 10 Gennaio, con una puntata dedicata a Caserta, alle Langhe Piemontesi e ad Assisi con Toni Servillo, Paolo Conte e Monica Bellucci(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 23:10:00 GMT)

Meraviglie di Alberto Angela/ Seconda puntata : l’enorme potenziale dell’Italia (oggi - 10 gennaio 2018) : Meraviglie di Alberto Angela torna in onda oggi, mercoledì 10 gennaio, con una puntata dedicata a Caserta, alle Langhe Piemontesi e ad Assisi con Toni Servillo, Paolo Conte e Monica Bellucci(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 19:12:00 GMT)

Meraviglie - seconda puntata con Alberto Angela e Monica Bellucci alla scoperta di Assisi : Dopo il successo dell’esordio, che ha fatto registrare 5 milioni 662mila telespettatori con uno share del 23.8%, mercoledì 10 gennaio alle 21.25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Meraviglie, il nuovo programma condotto da Alberto Angela che ha come tema i siti Unesco italiani. Il percorso attraverso i tesori del nostro Paese parte dalla Reggia di Caserta, la splendida residenza reale dei Borbone. Oltre alle magnifiche sale, Alberto ...

Alberto ANGELA/ "Meraviglie un successo? E dire che la Rai non mi aveva rinnovato il contratto..." : ALBERTO ANGELA: con il suo Meraviglie - La penisola dei Tesori sta raccontando il meglio dell'Italia. Da anni è sinonimo di qualità, ma il divulgatore stava restando senza contratto in Rai..(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 13:10:00 GMT)

Rai - Alberto Angela - l'uomo da 6 milioni di telespettatori : 'E pensare che non mi rinnovavano il contratto' : Ha appena finito di montare l' ultima delle quattro puntate del suo Meraviglie - La penisola dei Tesori , nel centro produzione Rai di Napoli, Alberto Angela . È in stazione, fermato dai cacciatori ...

Alberto Angela : "La Rai? Non ho mai fatto le valigie - ma il contratto era scaduto e non c'erano risposte" : "Io non ho mai fatto le valigie. Semplicemente il mio contratto era scaduto, ormai da un anno e mezzo, le risposte non arrivavano e intanto erano arrivate le proposte. Non so perché abbiano tardato tanto, forse i cambi al vertice, la la legge sui tetti agli stipendi..." Reduce dal successo della prima puntata del suo "Meraviglie - La penisola dei tesori", Alberto Angela ha commentato sulle pagine del quotidiano Libero i rumors che a ...

Alberto Angela rivela : La Rai non mi rinnovava il contratto... : Alberto Angela è ormai un marchio di successo. Per la Rai e per l'Italia. Il suo ultimo programma, andato in onda in prima serata sulla prima rete pubblica, Meraviglie - La penisola dei tesori è stato un successo. Da giorni giornali e commentatori non fanno che elogiare gli oltre sei milioni di telespettatori rimasti attaccati alla tivù per seguire il viaggio del figlio d'arte nei luoghi più belli del Belpaese.Eppure, come rivela lo ...

I quasi sei milioni di Alberto Angela danno un senso alla tv pubblica : Il piccolo schermo generalista e il servizio pubblico televisivo non saranno in gran forma, ma non sono certo defunti. Lo dimostra lo share record di Meraviglie di Alberto Angela, che ha raggiunto il ...