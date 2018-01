: RT @HuffPostItalia: Alain Delon: "La vita non mi dà più molto. Odio questa epoca dove tutto è falso. Lascerò questo mondo senza rimpianti"… - Daviderel4 : RT @HuffPostItalia: Alain Delon: "La vita non mi dà più molto. Odio questa epoca dove tutto è falso. Lascerò questo mondo senza rimpianti"… - CherieGatsby : RT @HuffPostItalia: Alain Delon: "La vita non mi dà più molto. Odio questa epoca dove tutto è falso. Lascerò questo mondo senza rimpianti"… - JJRRX22 : RT @LeeCritiques: Michelangelo Antonioni / Alain Delon / Monica Vitti on the set of L'Eclisse @DidierGolemanas - HuffPostItalia : Alain Delon: "La vita non mi dà più molto. Odio questa epoca dove tutto è falso. Lascerò questo mondo senza rimpian… - LaPresse_news : Alain Delon si confessa: "Lascerò questo mondo senza rimpianti" -

(Di giovedì 11 gennaio 2018)lascerà "questo mondo senza rimpianti". E' lui stesso a rivelarlo in un'intervista a Paris Match, tracciando un bilancio dei suoi 60 anni di carriera. "Lanon mi dà più. Ho conosciuto, ho visto. Ma soprat, la rigetto", spiega l'attore francese 82enne. "Ci sono degli esseri cheè distorto, non c'è rispetto, niente più parole d'onore. Conta solo il denaro. So che lascerò questo mondo senza rimpianti", aggiunge unestremamente malinconico.Analizzando la sua carriera, nell'intervista parla anche della sua famiglia, delle donne che ha amato e degli amici che ha perso: "Quasi tutti sono morti". La donna della sua, confessa di non averla trovata: "Non sto dicendo che non ci sono candidate, ce ne sono dieci, ma nessuna al momento è ...