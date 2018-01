Al via sabato mattina recupero dello scheletro di balena a Sorso

Offerte lampo del sabato tra accessori per auto - fotografia - musica - viaggi e action cam - : ... EUR 119,99 Da: EUR 189,00 In offerta a 95,99 Euro -78% hdcool action Camera Schermo Touch 4 K Wi-Fi action Cam 170 gradi obiettivo ultra grandangolare impermeabile macchina fotografica di sport ...

Dakar al via sabato - Peugeot favorite : LIMA, 4 GEN - 8.276 chilometri, dei quali 4.234 di prove speciali per le moto e i quad, 8.793 chilometri, 4.329 di speciali, per le auto e 8.710 chilometri, con 4.154 di speciali, per i camion. E' ...

Verissimo - anticipazioni sabato 23 dicembre : tutti gli ospiti di Silvia Toffanin : Nuovo appuntamento, a due giorni da Natale, con il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5: Verissimo. Quali personaggi accoglierà stavolta la padrona di casa Silvia Toffanin? E quali storie avranno da raccontare? Andiamo a scoprire insieme tutti gli ospiti della puntata del 23 dicembre! anticipazioni Verissimo, puntata di sabato 23 dicembre Divertimento, musica e sorprese oggi a Verisssimo, non solo per i grandi ma anche per i più piccini, ...

Telethon 2017 al via. Clerici al sabato sera - Balivo alla domenica pomeriggio. Ci sono anche Insinna - Brignano e Flora Canto : Caterina Balivo Torna sulle reti Rai l’appuntamento con Telethon, la maratona televisiva che dal 1990 dà voce ai bambini e alle famiglie che si trovano ad affrontare una malattia genetica rara, e porta nelle case degli italiani l’impegno della Fondazione Telethon nella ricerca scientifica. Un impegno che, unito alle donazioni dei telespettatori, ha permesso in questi anni alla Fondazione Telethon di investire in ricerca quasi 500 milioni di ...

Amici 17/ Primo daytime dopo le sfide di sabato : eliminata la cantante Silvia Belluco (oggi - 11 dicembre 2017) : Oggi, lunedì 10 dicembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda una nuova puntata settimanale del daytime di Amici 17, condotto da Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 15:32:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2 - la reunion di tutti i concorrenti a Verissimo di sabato 9 dicembre : Silvia Toffanin conduce con Ilary Blasi : La reunion con tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2 in quale programma avverrà? Non in prima serata con un'altra puntata del GF Vip nè a Domenica Live (che ha chiuso i battenti il 3 dicembre e tornerà dopo la pausa natalizia) bensì a Verissimo (voto: 6) di sabato 9. GF Vip 2: vincitore Daniele Bossari (video), al 2° posto Luca Onestini, al 3° Ivana Mrazova, al 4° Giulia De Lellis, al ...

Motor Show di Bologna - al via sabato 2 dicembre. Tutto quello che c’è da sapere : Apre al pubblico la quarantesima edizione del Motor Show di Bologna: l’appuntamento è a Bologna Fiere dal 2 al 10 dicembre (gli orari di apertura nei giorni feriali sono dalle ore 9 alle ore 18, nei festivi e pre festivi dalle ore 8,30 alle ore 18,30). Dopo un periodo di “purgatorio” la manifestazione prova rilanciarsi, promettendo “più Motorsport, più autoShow, più competizioni, più acrobazie” e, sopratTutto, più espositori: quest’anno i brand ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2017-2018 : sabato e domenica al via la prima fase : Scatta nel fine settimana la settima edizione della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: le nove squadre di Serie A1 sono state divise, con criterio di vicinanza geografica, in tre gironi da tre. Si disputeranno gare di sola andata e le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alla seconda fase. Detiene il trofeo Padova, che ha vinto in due occasioni, come Catania, mentre a quota uno troviamo Rapallo e Bogliasco. Il Girone A si ...

Dalla bio cosmesi certificata alle proposte veg - sabato al via Modena Benessere Festival : salute a 360 gradi : Oltre 200 espositori specializzati in discipline bio-naturali si danno appuntamento sabato 25 e domenica 26 novembre a ModenaFiere. Novità di questa edizione è un’area interamente dedicata alla cosmesi naturale e biologica certificata dove provare i prodotti di oltre 30 aziende qualificate provenienti da tutta Italia. Spazio al mondo “veg” con showcooking crudisti e proposte a tema, 500 massaggi gratuiti, free lesson di yoga e arti ...

Coro Lirico Sinfonico Città di Enna : un Natale ricco di appuntamenti Sabato 25 Novembre al via il tour natalizio con spettacoli in tutta la provincia di Enna : "Percepiamo ormai da tempo " commenta Luisa Pappalardo la vicinanza ed il supporto dell'intera Città di Enna che, con passione ed attenzione, segue tutte le nostre attività ed i nostri spettacoli. L'...

Al via 'regionarie' lombarde M5s - sabato il nome del candidato : Milano, 20 nov. (askanews) Inizierà domani l'iter per la scelta del candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni 2018 per la presidenza della Regione Lombardia. La selezione prevede 2 passaggi. Con ...

Al via il pomeridiano di Amici 17 - oggi - Sabato 18 Novembre in diretta su Canale 5 : La diciassettesima edizione del talent, riapre con lo speciale: 40 candidati al banco tra cantanti e ballerini. Appuntamento alle 14.10 su Canale 5

60° Zecchino d’Oro – Al via al sabato pomeriggio su Raiuno con Francesca Fialdini - Gigi e Ross. Programma e puntate. : Lo Zecchino d’Oro taglia il traguardo della 60ª edizione, e torna su Rai1 alle 16.40 in diretta dall’Antoniano di Bologna, ogni sabato dal 18 novembre al 9 dicembre. Condotto da Francesca Fialdini con Gigi & Ross, quest’anno vanta la direzione artistica di Carlo Conti. Proprio Conti condurrà una spettacolare prima serata, l’8 dicembre, per ripercorrere – […] L'articolo 60° Zecchino d’Oro – Al via al sabato pomeriggio su Raiuno ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air 2017-2018 : sabato tutti all’Expo di Milano. Spettacolo con tutti i big - l’Italia si affida a Silvia Bertagna : Il Big Air torna protagonista a Milano e l’area di Expo è pronta ad accogliere la prima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di sci freestyle, specialità Big Air. Sul trampolino innevato davanti all’Albero della Vita si daranno battaglia alcuni dei migliori freestyler al Mondo a suon di acrobazia mozzafiato che emozioneranno i tanti appassionati pronti ad affollare le tribunette nell’area dedicata del parco. L’anno ...