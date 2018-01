Al via il corso per Data Protection Officer al CNR di Pisa

A Milano al via il concorso letterario per studenti delle medie : Milano, 10 gen. (askanews) Dopo il successo delle prime due edizioni, torna anche quest'anno 'Maggio LaB', il concorso letterario per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Milano, ...

Ilva - Tar di Lecce rinvia le decisioni sul ricorso a dopo il voto. Il 6 marzo udienza sulla competenza territoriale : Tutto rinviato a dopo le elezioni. Il Tar di Lecce ha rimandato al prossimo 6 marzo, dunque a due giorni dalle politiche, l’udienza sui ricorsi del Comune di Taranto e della Regione Puglia contro il decreto del governo che comprende il piano ambientale per la nuova Ilva. Ricorsi che nelle scorse settimane hanno scatenato un’escalation di accuse tra il governatore Michele Emiliano e il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda. I giudici ...

Roma - Baldassarre : al via percorso su Costituzione in scuole : Roma, 9 gen. (askanews) Al via 'Buon Compleanno, Costituzione', il percorso finalizzato a diffondere e trasmettere i valori costituzionali in tutti i territori della città tra i bambini e i ragazzi ...

Roma : Energumeno picchia passanti a via del Corso. Arrestato dalla Polizia Locale. : Roma- Lunedì sera, alle 21. 15, è stata allertata da alcuni cittadini una pattuglia della Polizia Locale in servizio di presidio a Via del Corso,... L'articolo Roma: Energumeno picchia passanti a Via del Corso. Arrestato dalla Polizia Locale. su Roma Daily News.

Accademia della Cucina Piacentina - al via il corso : ... di conservare e tramandare la cultura eno-gastronomica locale, non disgiunta però da sperimentazioni ed evoluzioni, in base alle sempre maggiori informazioni nutrizionali e tecniche che la scienza ...

Università : rettore Catania - via tasse? Rischio meno servizi e aumento fuoricorso (2) : (AdnKronos) - "Nell'ultimo anno - spiega il rettore - abbiamo adottato questo sistema che funziona bene e incentiva i ragazzi perché a partire dal secondo anno si valuta non solo il reddito familiare ma anche il rendimento degli studenti". Al contrario abolire le tasse universitarie per Basile signi

Università : rettore Catania - via tasse? Rischio meno servizi e aumento fuoricorso : Palermo, 8 gen. (AdnKronos) - Un abbassamento del livello dei servizi e il Rischio, più che concreto, di un aumento dei fuoricorso con gli Atenei trasformati in una sorta di 'parcheggio' per giovani poco motivati e alla ricerca di un lavoro. La proposta del presidente del Senato e leader di Liberi e

Al via il progetto Valle roveto in formazione - con il corso gratuito per operatore sociale per l'infanzia : L'iniziativa nasce poiché questa figura è sempre più richiesta e riconosciuta nel mondo del lavoro. Oltre a Civitella roveto hanno aderito i Comuni di Canistro, Capistrello, San Vincenzo Valle roveto,...

Ilva - Emiliano : 'via il ricorso se ci sono garanzie sulla salute dei cittadini' : Il governatore della Puglia Michele Emiliano apre alla trattativa col presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sul piano ambientale dell' Ilva impugnato da Regione e Comune di Taranto, purché si ...

Concorso OSS Friuli - al via il Concorso per 188 posti : come prepararsi : È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre scorso il bando di Concorso Oss Friuli per 188 posti. Vediamo nel dettaglio i requisiti richiesti per partecipare, come presentare la domanda e come si svolgeranno le prove di selezione. Requisiti per accedere al Concorso OSS Friuli Per l’ammissione al Concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione ...

Potenza - al via il percorso di studi quadriennale all istituto 'Gasparrini' di Melfi : ... attraverso le competenze professionali e traversali richieste per affermarsi nel mondo del lavoro. Educare alla cultura di impresa significa educare a essere imprenditori prima ancora che a ...

Pavia : Arpa - incendio domato - in corso verifica presenza inquinanti : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Sono state domate le fiamme dell'incendio scoppiato ieri poco prima delle 20 in un capannone dismesso tra Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia. Il campionatore ad alto volume posizionato dalla squadra specialistica di Arpa Lombardia nella zona della Cascina San Gi