Al via Europei di short track

Football americano - Europei 2018 rinviati a data da destinarsi. L’Italia pensa a tornei alternativi : Il 2018 doveva essere l’anno dei Campionati Europei di Football americano e invece l’appuntamento è rinviato a data da destinarsi. Una notizia arrivata direttamente dalla Federazione Europea e dovuta alle vicende che stanno spaccando il mondo del Football continentale da oramai due anni. Il Tribunale Arbitrale dello Sport aveva nel 2015 dichiarata decaduta la carica del presidente Tommy Wiking, invalidando le azioni portate a termine ...

A Fox Sports i diritti degli Europei di Futsal 2018 : al via il 30 gennaio - 20 i match live : Per un’Italia che non va ai Mondiali, ce n’è una che si appresta a partecipare all’Europeo di Calcio a 5 in Slovenia. La manifestazione sarà visibile in esclusiva su Fox Sports (Sky, 204) dal 30 gennaio al 10 febbraio prossimi. Il canale 204 di Sky trasmetterà tutte e 20 le partite, compresi i match della […] L'articolo A Fox Sports i diritti degli Europei di Futsal 2018: al via il 30 gennaio, 20 i match live è stato ...

Al via la MIFID 2. Interessa 31 paesi europei : MIFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive (Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari), è un atto normativo emanato dal Parlamento europeo il 21 aprile 2004, per creare un ...

Al via i tornei di qualificazione agli Europei Under 17 Femminili e Under 18 Maschili : ... Finlandia-Danimarca (16:00); Svizzera-Italia (18.30) 6 gennaio: Danimarca-Svizzera (16:00); Finlandia-Italia (18.30) Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della ...

VIDEO – Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : riviviamo l’assolo di Luca Dotto nei 100 sl : Luca Dotto è Campione d’Europa nei 100m sl in vasca corta! L’azzurro ha sfoderato una prestazione superba a Copenhagen ed ha conquistato la medaglia del metallo più prezioso! Andiamo a rivivere le sue gesta! Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Enrico Spada

Ryanair si piazza all'ultimo posto nell'indice di gradimento dei viaggiatori europei : Ryanair si è piazzata all'ultimo posto, su venti, di un sondaggio della rivista "Which?" in merito al gradimento espresso dai viaggiatori sulle compagnie di volo. Sono state intervistate circa 12mila persone, a cui sono state fatte domande sulla qualità del cibo, delle bibite, comodità del posto a sedere e rapporto qualità/prezzo.Il rating di Ryanair è basato sulla valutazione di 1.117 passeggeri, sondaggio ...