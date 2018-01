Al San Maurizio di Bolzano code anche in mensa

San Maurizio CANAVESE " La festa del San Maurizio Calcio per porgere gli auguri a tutti : Tra loro il Sindaco Paolo Biavati e il consigliere con delega allo sport Antonio Zappalà oltre allo staff dirigenziale societario capitanato dal presidente Michelangelo Picat Re. In questa serata era ...

Pattinaggio artistico - Santa Claus Cup 2017 : doppio podio azzurro a Budapest con Maurizio Zandron e Micol Cristini : Il complesso sportivo Tüskecsarnok di Budapest ospita nel fine settimana la Santa Claus Cup 2017, appuntamento annuale con il Pattinaggio di figura nella capitale magiara. Secondo dopo il programma corto, Maurizio Zandron ha confermato la sua posizione nella gara maschile, dove ha realizzato un programma libero da 142.72 punti (70.60 di technical elements e 72.12 di components), per un totale di 216.55 punti. L’azzurro ha chiuso alle ...

Pattinaggio artistico - Santa Claus Cup 2017 : Maurizio Zandron secondo dopo il corto di Budapest : Il complesso sportivo Tüskecsarnok di Budapest ospita nel fine settimana la Santa Claus Cup 2017, appuntamento annuale con il Pattinaggio di figura nella capitale magiara. dopo le competizioni delle categorie giovanili, venerdì sera hanno fatto il loro esordio sul ghiaccio ungherese gli uomini. Il programma corto ha visto primeggiare il russo Konstantin Milyukov, con 78.66 punti, ma l’azzurro Maurizio Zandron ha saputo farsi valere con ...

Maurizio Crozza è AlesSandro Di Battista nella nuova puntata di Fratelli di Crozza : Indietro 1 dicembre 2017 Maurizio Crozza ROMA – Nuovo appuntamento con il one man show di Maurizio Crozza venerdì 1 dicembre alle ore 21:25 su NOVE (tasto 9 del telecomando).Sul palco di “Fratelli di Crozza” ci sarà Alessandro Di Battista: dopo l’annuncio via Facebook di non ricandidarsi in Parlamento alle prossime elezioni, svelerà i veri […] L'articolo Maurizio Crozza è Alessandro Di Battista nella nuova puntata di Fratelli di Crozza ...

AlesSandro Castiglioni/ In cosa consisteva l'intervento al cuore di Silvio Berlusconi (Maurizio Costanzo show) : Il cardiochirurgo Alessandro Castiglioni sarà ospite questa sera al Maurizio Costanzo Show. Il primario del San Raffaele di Milano ha operato Silvio Berlusconi(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 17:08:00 GMT)

ALESSanDRO CASTIGLIONI/ Chi è il cardiochirurgo che ha operato Silvio Berlusconi (Maurizio Costanzo show) : Il cardiochirurgo ALESSANDRO CASTIGLIONI sarà ospite questa sera al Maurizio Costanzo Show. Il primario del San Raffaele di Milano ha operato Silvio Berlusconi(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 12:18:00 GMT)

MARA VENIER/ Grazie a Maria De Filippi ha rinunciato a Santo Domingo (Maurizio Costanzo Show) : MARA VENIER si confessa al Maurizio Costanzo Show. La giudice di Tu si que vales sarà ospite questa sera su Canale 5, lasciandosi andare a rivelazioni su carriera e vita privata(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 12:11:00 GMT)

Dieci anni di Iris - Maurizio Costanzo Show in prima serata : ospiti Gina Lollobrigida - Sandra Milo - Giuliana De Sio - Barbara De Rossi... : ospiti IN TV Mercoledì 29 novembre Iris (canale 22 del digitale terrestre) festeggia i 10 anni con uno speciale del Maurizio Costanzo Show, in onda in prima serata e dedicato eccezionalmente al cinema. ...

Dieci anni di Iris - Maurizio Costanzo Show in prima serata : ospiti Gina Lollobrigida - Sandra Milo - Giuliana De Sio - Barbara De Rossi... : ospiti IN TV Mercoledì 29 novembre Iris (canale 22 del digitale terrestre) festeggia i 10 anni con uno speciale del Maurizio Costanzo Show, in onda in prima serata e dedicato eccezionalmente al cinema. ...

San Maurizio CANAVESE Il 26 novembre la prima edizione di 'Ceretta Street Style' : Da fine novembre saranno inoltre organizzate attività gratuite a rotazione di Street sport, aperte a tutti i ragazzi dai 16 ai 25 anni, fino a fine 2018. L'invito al primo evento è aperto a tutti, e ...

MICHELLE HUNZIKER/ Sarà valletta di Sanremo 2018? (Maurizio Costanzo Show) : MICHELLE HUNZIKER, la presentatrice e showgirl svizzera si racconta durante il programma L'Intervista di Maurizio Costanzo, dove spiegherà molti aspetti del suo passato.(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 07:28:00 GMT)

Maurizio Costanzo Show - Parlano i genitori di Trifone. Sul palco Michelle Hunziker che sogna Sanremo : Domani, giovedì 16 novembre, alle ore 23.20 su Canale 5 , secondo appuntamento con il ' Maurizio Costanzo Show ', il talk che racconta l'attualità, la cronaca e lo spettacolo del nostro Paese. Sul palco: la conduttrice televisiva Michelle Hunziker, i genitori di Trifone , Eleonora e Francesco Ragone, che Parlano dopo la condanna all'ergastolo a ...

Maurizio Santangelo : Cinque Stelle in Sicilia - risultato eccezionale... : Non so se è il momento di parlare di errori, forse anche voi giornalisti dovreste imparare a dare una lettura politica diversa e a riconoscere al movimento Cinque Stelle di essere coerente. ...

"Barbara D'Urso condurrà il Festival di Sanremo" : l'indiscrezione di Maurizio Costanzo : Barbara D'Urso candidata a presentare il Festival di Sanremo. l'indiscrezione viene direttamente da Maurizio Costanzo, che ha rivelato la possibilità su Libero. "Secondo me -...