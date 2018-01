Al San Carlo debutta La Bohème | il classico che appassiona attraverso i secoli

Maria De Filippi contro Claudio Baglioni/ Sanremo senza cantanti da Amici e i complimenti per Carlo Conti : Maria De Filippi contro Claudio Baglioni: dopo l'esperienza all'Ariston, la conduttrice di Amici difende i prodotti del suo talent e non solo. Poi il consiglio a Michelle Hunziker...(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:30:00 GMT)

Cagliari, doppio affare con la Fiorentina: Maxi Oliveira e Carlos Sanchez nel mirino – Il Cagliari sta resistendo agli assalti di diversi club per Nicolò Barella. Soltanto ieri è arrivata la chiusura alla Roma, tramite una richiesta di ben 50 milioni di euro. Un bel segnale per ...

Napoli - 'il San Carlo per il sociale' : l'isernino Giuseppe Laurelli presenta l'innovativo progetto di ricerca sui tumori dell'endometrio : Il 10 gennaio, in occasione della prova generale della Bohème in scena nel teatro partenopeo, il noto ginecologo pentro esporrà la nuova tecnica di trattamento conservativo del cancro dell'endometrio: ...

Ieri e Oggi : Carlo Conti apre su Rai 3 la stagione del ‘vintage’. Primi ospiti Rita Pavone ed Enrico MonteSano : Ieri e Oggi Il 2018 avrà il sapore del vintage con Carlo Conti, che in primavera riporterà in radio e in tv La Corrida. Intanto, a partire già da questa sera, rispolvera dopo più di cinquant’anni di distanza dall’esordio Ieri e Oggi, il programma che ha trasformato prima di tutti la memoria televisiva in spettacolo, inventando un modo nuovo di fare televisione. Cinque le puntate in programma nella seconda serata di Rai 3. Ecco gli ...

Carlotta TreviSan - 9 anni : batterio in estate - morta dopo 4 mesi : ROMA Carlotta Trevisan: è morta la bimba di 9 anni colpita da un batterio la scorsa estate. La mattina del 30 dicembre il cuore di Carlotta Trevisan ha smesso di battere, un dolore infinito per i ...

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ Capodanno a Montecarlo - tutti pazzi per il nipotino Santiago : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER hanno salutato il vecchio anno in compagnia di Aspirina, l’adorabile amico a quattro zampe che segue la sorella di Belen ovunque.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 21:41:00 GMT)

Piazza San Carlo - procura dispone perizia su spray urticante

Torino - piazza San Carlo : una perizia sullo spray urticante che avrebbe scatenato il panico : Analizzati sciarpe e magliette bianconere, scarpe e zaini, abbandonati durante la notte di psicosi collettiva il 3 giugno alla ricerca di tracce dello spray

Da Genova a Sanremo a piedi : il comico Carlo Denei prepara il "concerto più lungo del mondo" : La spedizione si propone anche di entrare nel Guinness dei primati per 'il cantautore che ha eseguito il concerto più lungo del mondo': Carlo Denei infatti si fermerà a cantare una canzone del cd 'in ...

Piazza San Carlo - indagine sullo spray urticante : Un accertamento irripetibile. La procura cerca tracce di spray urticante su vestiti, scarpe e altri oggetti sequestrati in Piazza San Carlo la sera del 3 giugno. Il procuratore aggiunto Vincenzo ...

La tre giorni di Opera Camp chiude l'anno del San Carlo : Un'esperienza formativa assolutamente d'eccezione che ha portato i piccoli partecipanti ad avvicinarsi al mondo del teatro e della danza ed entrare in contatto diretto con la macchina della creazione ...

Appendino : piazza San Carlo è fderita che non si cancella : Torino, 29 dic. (askanews) 'piazza San carlo e' una ferita che non si cancella, per la citta' e l'intera nazione, ma una comunita' ha anche il dovere di guardare avanti e pensare al suo futuro'. Al ...