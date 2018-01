Ac Milan News | Mirabelli chiude il calciomercato | non prendiamo nessuno | vogliamo

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Stm a +3 - 2% - Saipem a +1 - 8% (11 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova seduta e dopo il rialzo di ieri cerca di consolidarsi ancora sopra i 23.000 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:41:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Belotti in sconto : i rossoneri tornano alla carica (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il club meneghino torna sulle tracce di Andrea Belotti, attaccante del Torino, che ora costa di meno(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:15:00 GMT)

Salute : al via a Milano 'Let's Science!' - creatività contro fake news. : ... sono stati coinvolti influencer, rappresentanti del mondo della scuola e ancora una volta i ragazzi che saranno invitati a esprimere, attraverso la loro creatività, il loro modo di vedere la scienza.

Calciomercato Milan/ News - il Liverpool vuole Suso per sostituire Coutinho (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Liverpool ha incassato un assegno importante per Coutinho e punta a riportare in Inghilterra lo spagnolo Suso.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 03:14:00 GMT)

Salute : al via a Milano ‘Let’s Science!’ - la creatività contro le fake news : L’antidoto alle ‘fake news’? E’ la creatività. Su questa convinzione poggia una nuova iniziativa promossa dalla Fondazione Ibsa, realtà in prima linea per la divulgazione della scienza, nata nel 2013 dalla casa farmacuetica Ibsa. Si chiama ‘Let’s Science!’ e prende il via oggi, mercoledì 10 gennaio, a Milano: è un percorso creativo – spiegano i promotori – che punta a dare ai ragazzi gli ...

CALCIOMERCATO Milan/ News - ora è André Silva a chiedere la cessione? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: il Guangzhou Evergrande, club cinese allenato da Fabio Cannavaro, punta il rossonero Kalinic(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:26:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : A2A a -2 - 3% - Banco Bpm a +3 - 7% (10 gennaio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari, superati i 23.000 punti, oggi inizia una nuova seduta e dopo il rialzo di ieri ne cerca un altro. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 15:29:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Locatelli la chiave per Jankto (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: il club rossonero non molla la presa per avere Jakub Jankto e mette sul piatto il cartellino di Locatelli(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 13:58:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Baselli in partenza : Mirabelli alla finestra (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: piace molto il centrocampista del Torino, Daniele Baselli, ma occhio alla concorrenza(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 11:51:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - André Silva sbarca nella Serie B inglese? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: il centrocampista del Tottenham, Dembelè, si avvicina al club rossonero e l'operazione sembra fattibile(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:46:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Banco Bpm a +2 - 6% - Enel a -1 - 1% (10 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari, superati i 23.000 punti, OGGI inizia una nuova seduta e dopo il rialzo di ieri ne cerca un altro.

Calciomercato Milan/ News - Dembelè si riavvicina ai rossoneri (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: il centrocampista del Tottenham, Dembelè, si avvicina al club rossonero e l'operazione sembra fattibile(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - spunta Bereszynski per la corsia - addio Jankto? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: spunta Bereszynski della Sampdoria per la corsia difensiva della squadra rossonera, piace anche a Inter e Roma.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 03:28:00 GMT)

CALCIOMERCATO Milan/ News - Andre Silva ora diventa incedibile anche se dalla Cina... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra meneghina si è interessata a Izzo, ma il centrale di difesa del Genoa non lascerà il Marassi(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:48:00 GMT)