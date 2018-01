A 32 anni dall' esplosione | Chernobyl diventa la prima centrale solare in Ucraina

Anna Melato/ Mariangela - a 5 anni dalla morte : "Era uno spirito libero - mi manca!" (La vita in diretta) : Anna Melato, il ricordo della sorella di Mariangela a cinque anni dalla morte della grande attrice, scomparsa a 71 anni: la testimonianza a La vita in diretta.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 15:27:00 GMT)

120 anni dalla scomparsa di p. Pasquale Tosi. Il ricordo della comunità di San Vito : Pietro Sambi , Nunzio Apostolico in USA che scriveva ' merita di essere letta la vita del Padre Pasquale Tosi, uomo di fede e di scienza, con il gusto di vivere quotidianamente sullo spartiacque dell'...

Salvare il meglio/ Danni al Paese dalla furia iconoclasta : L'abolizionismo come corrente o posizione politica rimanda alla storia americana ottocentesca. Negli anni intorno alla guerra civile, con tale termine si indicavano coloro che si battevano contro la schiavitù. Ma dopo questa campagna ...

L’abominevole omicidio di Gabby - 8 anni : bruciata viva dalla madre e dal compagno : L’abominevole omicidio di Gabby, 8 anni: bruciata viva dalla madre e dal compagno Un caso di omicidio assolutamente sconvolgente arriva dallo Stato Usa del Michigan: la bimba sarebbe stata torturata. Aveva ustioni su oltre il 90% del corpo quando è stata rinvenuta nella abitazione dove viveva coi genitori. La coppia si era già data alla […] L'articolo L’abominevole omicidio di Gabby, 8 anni: bruciata viva dalla madre e dal compagno sembra ...

Maltempo Basilicata : 7 - 5 milioni per danni dalla nevicata di gennaio 2017 : “Ammontano ad oggi a 7,5 milioni di euro le risorse che sono disponibili per i danni causati dalla nevicata del gennaio 2017, di cui 6,5 milioni da parte del Dipartimento Politiche agricole, grazie al bando Psr di prossima uscita, che si aggiungono ai 1.011.536 euro destinati dal Mipaaf alla Regione Basilicata, comprendenti per la prima volta anche i danni alle produzioni, su un totale di circa 14 milioni di euro di disponibilità nazionale ...

Erich Von Däniken : Tra 20 anni torneranno i nostri creatori venuti dallo spazio : Erich Von Däniken: Tra 20 anni torneranno i nostri creatori venuti dallo spazio Secondo Erich Von Däniken i nostri creatori extraterrestri torneranno molto presto a farci visita, per l’esattezza tra 20 anni. Erich Von Däniken è stato il punto di riferimento per molti studiosi riguardo La teoria degli antichi astronauti, detta anche teoria del paleocontatto o paleoastronautica, è l’insieme delle teorie che ipotizzano un contatto tra ...

Ambulanza bloccata dalla neve a Sansicario - muore una donna di 70 anni : L’allarme è scattato all’una di martedì mattina. Una torinese di 70 anni, Maria Luisa Celeste Guala, che si trovava insieme al marito in un alloggio di Sestriere, in via Assietta, è stata trovata priva di sensi all’interno della sua camera da letto. Un’Ambulanza è arrivata da Oulx e gli uomini del 118 hanno subito provato a stabilizzare le sue con...

Si rasa i capelli e li dona ai bambini con il cancro : Niamh - 14 anni - viene punita dalla scuola : 'Ha infranto le regole' : "Tutti gli studenti sanno che questa è la politica scolastica - ha dichiarato Sara Davey - e sanno anche che la conseguenza è quella di concludere l'anno scolastico nella sala di isolamento fino a ...

Si rasa i capelli e li dona ai bambini con il cancro : Niamh - 14 anni - viene punita dalla scuola : "Ha infranto le regole" : Niamh Baldwin, una ragazzina di 14 anni della Cornovaglia, in Gran Bretagna, si è rasata i capelli per donarli alla Little Princess Trust, un'organizzazione che produce parrucche per bambini che hanno perso i capelli a causa del cancro. Un gesto di generosità che, però, non ha trovato riscontro positivo, almeno nella sua scuola. Infatti, quando Niamh è arrivata alla Mounts Bay Academy di Penzance, è stata ...

Il fratello della Hunziker : "Mi hai escluso dalla tua vita da oltre 10 anni. Sono sordo e quasi muto - però esisto" : "Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto", questo l'appello che Andrea Hunziker, fratello della showgirl svizzera, le ha rivolto- come riporta Il Mattino.Sono parole di un fratello ferito che non conosce i motivi per cui la sorella lo abbia escluso dalla sua vita da un po' di anni. In una lettera a "DiPiù" ha confessato tutto il suo dolore e il suo rammarcioSono sordo e quasi muto, ...

La famiglia Versace si dissocia dalla serie tv The Assasination of Gianni Versace : "È finzione" : The Assasination of Gianni Versace è una delle serie tv più attese del 2018. Ma, in attesa che il secondo capitolo di American Crime Story esca (a partire dal 19 gennaio è su FoxCrime), c'è già qualche polemica. E a sollevarla è proprio la famiglia dello stilista, ucciso il 15 luglio 1997 sugli scalini della propria abitazione di Miami Beach. "La famiglia Versace non ha autorizzato nè ha avuto ...

Antonio Angelillo morto - l’angelo dalla faccia sporca aveva 80 anni. Suo il record di gol in una stagione in serie A : Il suo record resiste da 58 anni: 33 gol in 33 partite in un campionato di calcio di serie A a 18 squadre. E lui se ne è andato senza che nessuno sia ancora riuscito a batterlo quel primato. Il mondo del calcio perde Antonio Valentin Angelillo, il celebre “angelo dalla faccia sporca“, storico attaccante dell’Inter, è morto all’età di 80 anni. Nato a Buenos Aires il 19 marzo 1937, arrivò dal Boca Juniors in Italia nella ...

Cinque anni - ucciso dalla meningite : Dilaga l'epidemia influenzale in Campania, con molti casi complicati e a rischio di vita che affollano la maggior parte dei reparti di urgenza della città. Ma colpisce duro anche la meningite: è ...

Nuoto : Lisa Fissneider si ritira dall’attività agonista. A 23 anni la ranista ha scelto di dire basta : Non sempre i successi giovanili corrispondono a risultati ottimi a livello seniores. Ne sa qualcosa Lisa Fissneider che a 23 anni ha deciso di attaccare cuffia e costume al chiodo e lasciare il Nuoto. La ranista bolzanina, classe ’94, doppio oro nei Mondiali giovanili di Lima 2011 (50-100 ana) ed oro ed argento negli Eurojunior ad Helsinki 2010 (anche bronzo nella 4×50 mista agli Europei in vasca corta assoluti in Olanda nel 2010), ha ...