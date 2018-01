SPUNTI DI MERCATO – Il terzino serve come l’esterno alto - per due ottimi motivi : Il Napoli vuole l’esterno offensivo, ormai non è più un mistero. Alla fine del MERCATO di gennaio probabilmente l’unico innesto destinato ad arricchire la rosa di Sarri sarà un’ala in grado di dare il cambio a Callejon e magari fornire anche qualche alternativa tattica, come potrebbe essere Simone Verdi. Tutto tace invece in merito […] L'articolo SPUNTI DI MERCATO – Il terzino serve come l’esterno alto, ...

Perché comprare Huawei P10 Lite : 7 motivi fondamentali : Sta vendendo benissimo l'ultimo Huawei P10 Lite, un dispositivo davvero eccellente, che siamo certi diversi dei nostri lettori sono già sul punto di inserire nel loro carrello della spesa, o quantomeno nelle rispettive liste dei desideri. Oggi siamo qui per contribuire a fugare ogni altro possibile dubbio che ancora vi ronza in testa, e vi impedisce di finalizzare l'acquisto. Partiamo col dire che si sta parlando del device che ha venduto di ...

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE SI SONO LASCIATI/ I motivi dell'addio : la showgirl è "rinata" per i fan : ELISABETTA GREGORACI e FLAVIO BRIATORE si SONO LASCIATI prima di Natale: sull'addio tra la showgirl e l'imprenditore il settimanale Nuovo svela nuovi dettagli.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:50:00 GMT)

5 motivi per cui tutti parlano di The End of The F***ing World : Una delle cose che rende The End of The F***ing World una delle serie più particolari di questo inizio anno è che il suo diffuso successo attuale è in realtà frutto di una seconda possibilità: questa breve serie di otto episodi da una ventina di minuti ciascuno, infatti, era già stata trasmessa lo scorso autunno sulla piattaforma on demand britannica di Channel 4, ma ha trovato una forte eco e un’approvazione praticamente universale solo ...

Serie A - Milan : disdetto contratto M-I Stadio per la gestione di San Siro. Tutti i motivi della scelta : Il Milan e lo Stadio di San Siro , nuovo atto. Una vicenda che nelle ultime ore è tornata a tenere banco dopo la decisione del club rossonero di disdire il contratto con M-I Stadio Srl , società che, ...

10 motivi per cui vale la pena visitare il Kosovo : Il ponte sul fiume Ibar che divide la città è la linea di demarcazione politica ed etnica del paese. 4. Monasteri patrimonio Unesco Nel Paese ci sono alcuni gioielli nascosti sconosciuti ai più, veri ...

Rincari autostrade : 3 motivi per cui i pedaggi costano di più : Dal +50 per cento allo zero. L'Italia si conferma Paese dalle mille sfaccettature anche quando si devono applicare i Rincari . Come quelli delle autostrade , che vanno ad aggiungersi agli aumenti ...

Lombardia - Maroni non si ricandida al Pirellone «per motivi personali». Lega : «Correrà Attilio Fontana» : Il governatore ha spiegato durante una conferenza stampa le motivazioni che lo hanno spinto a ritirarsi dalla corsa alle Regionali. Intanto, il «parlamentino» della Lega ha ufficializzato la candidatura dell’ex sindaco di Varese, Attilio Fontana

Canone Rai - sei motivi per cui pagarlo è giusto : Il recente dibattito tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, divisi tra la possibilità di abolire il Canone Rai e la sua privatizzazione, ci fa sperare che durante il periodo pre-elettorale i partiti presentino un non più procrastinabile piano di miglior utilizzo del servizio pubblico televisivo. Qui di seguito alcuni spunti che potranno aiutare la riflessione: 1. Perché il servizio pubblico possa svolgere il proprio ruolo e abbia un futuro ...

Sciopero generale della scuola : i motivi e le conseguenze : Le organizzazioni sindacali, Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams hanno chiesto " una soluzione politica in grado di ricomporre i diritti di tutti ", consentendo tra l'...

Maroni conferma : non si ricandiderà “per motivi personali”. È tempo di Fontana - ex sindaco Varese : «motivi personali». Sono queste le ragioni, senza entrare nel dettaglio, che hanno spinto Roberto Maroni a confermare che non si ricandiderà alla presidenza della Regione. Il governatore ha indicato il nome di Attilio Fontana, ex sindaco di Varese, come candidato del Carroccio....