WWE Smackdown 9-1-18 Risultati e Report

WWE Smackdown 2-1-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti alla prima puntata del 2018 di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci troviamo ad Orlando, in Florida, all’Amway Center. Come già preannunciato la scorsa settimana, oggi assisteremo a ben 3 match: il primo sarà la difesa titolata dei Tag Team Champion, ovvero The Usos, contro il team composto da Chad Gable e Shelton Benjamin; poi avremo il terzo scontro tra i Breezango e i Bludgeon Brothers; infine il campione WWE ...

WWE Smackdown 26-12-17 Risultati e Report : Buon Santo Stefano a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci ritroviamo nuovamente nella Allstate Arena di Chicago, Illinois. La scorsa settimana, Dolph Ziggler ha lasciato sul ring lo United States Championship e il GM Daniel Bryan ha indetto un torneo dove verrà decretato il nuovo campione degli Stati Uniti. In più avremo il match tra Naomi e Ruby Riott e lo scontro tra il campione WWE AJ Styles ...

WWE Smackdown 19-12-17 Risultati e Report : Benvenuti cari lettori della Notizia Sportiva ad un nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo a Newark, New Jersey, nel Prudential Center. Clash of Champions è ormai agli archivi e anche il roster blu è pronto ad intraprendere la strada che porterà alla Royal Rumble 2018. Dopo i fatti della scorsa notte, cosa accadrà tra il Commissioner Shane Mcmahon e il GM Daniel Bryan? Chi saranno i nuovi sfidanti del campione WWE AJ Styles ...

WWE Smackdown 12/12/17 Risultati e report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE SmackDown Live! Oggi ci troviamo a Cincinnati, Ohio e siamo alla vigilia di Clash of Champions. In questa puntata vedremo come si prepareranno Kevin Owens & Sami Zayn al match del PPV che potrebbe sancire il loro licenziamento immediato dall’intera WWE! Inoltre si sfideranno Baron Corbin e Dolph Ziggler dopo l’interferenza della settimana scorsa e vedremo un face to face tra il WWE Champion ...

WWE Smackdown 5-12-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo a San Diego, California, nel Valley View Casino Center e mancano solo 2 settimane all’appuntamento con Clash of Champions. Dopo i fatti di settimana scorsa, ci saranno provvedimenti per Sami Zayn che, nonostante fosse stato bandito dal ring, ha interferito con una sedia nel match tra Randy Orton e Kevin Owens, favorendo quest’ultimo? Come proseguirà ...

WWE Smackdown 28-11-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo nella Rupp Arena di Lexington, Kentucky, e stasera avremo 2 match molto interessanti: il primo è l‘Handicap Match tra il campione WWE AJ Styles e i Singh Brothers, con Jinder Mahal che osserverà il tutto; il secondo invece è lo scontro tra Randy Orton e Kevin Owens. Da seguire anche la divisione femminile dopo il caos di settimana scorsa. Dopo un breve ...

WWE Smackdown 21-11-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Per la terza sera di fila ci troviamo al Toyota Center di Houston, Texas. Lo show blu è uscito sconfitto dalle Survivor Series, ma ha comunque tenuto testa al roster avversario; in più Kevin Owens e Sami Zayn sono costati il match al team di Shane Mcmahon; ci saranno delle sanzioni? In più vedremo: il rematch titolato tra la campionessa Charlotte Flair e Natalya, le parole del ...

Risultati WWE Survivor Series 2017 : Lesnar vince - Raw batte Smackdown Video : Emozioni, spettacolo, Risultati se vogliamo anche un po' a sorpresa: non è mancato davvero niente a questa edizione di Survivor Series, evento targato #WWE che si è tenuto a Houston nella notte italiana di domenica 19 novembre. A salire sul ring questa volta sia i lottatori di Raw che quelli di Smackdown, gli uni contro gli altri, pronti a dar vita a dei match davvero intensi sul piano tecnico ed emozionale. Ma quali sono i Risultati? Chi ha ...

WWE Smackdown 14-11-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci troviamo a Charlotte, nel Nord Carolina, e sarà lo Spectrum Center lo scenario che aprirà l’ultima edizione dello show blu, prima della disputa delle Survivor Series, in programma tra 5 giorni. L’ultima aggiunta del team di Shane Mcmahon è il 16 volte campione del mondo John Cena; Raw si vendicherà sferrando l’invasione tanto attesa? Inoltre ...

WWE Smackdown - il tour in Italia : Tre titoli in palio nel corso di queste serate dedicate al mondo del wrestling, quello WWE di AJ Styles, la United States Championship di Baron Corbin e le cinture di campioni di coppia di SmackDown ...

WWE Smackdown 7-11-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Ci troviamo come ieri nella serata di Raw nella Manchester Arena e quella di oggi si preannuncia una edizione spettacolare; infatti ci saranno ben 2 match titolati: gli Usos difenderanno le cinture di coppie dall’assalto del team composto da Chad Gable e Shelton Benjamin, mentre AJ Styles tenterà di interrompere il regno da campione WWE di Jinder Mahal. Da segnalare anche ...