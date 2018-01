Windows 8 e Windows 8 1 escono dal supporto mainstream

TIM sarà l’operatore italiano che supporterà i PC Windows 10 on ARM : La piattaforma Windows 10 on ARM, nonostante sia nata da pochissimo, sta ribaltando l’intero mercato PC con il passaggio dai semplici chip Intel a quelli Snapdragon. I vantaggi per l’utente comune con i nuovi processori consistono principalmente in un avvio molto più rapido, in un costo più basso e una maggiore autonomia che, in alcuni casi, supera tranquillamente le 20 0re. I primi PC con Windows on ARM sono l’Asus NovaGO, ...

Come aggiornare gratis a Windows 10 da Windows 7 - 8 - 8.1 : Si può ancora aggiornare gratis a Windows 10 da Windows 7, 8, 8.1 con le tecnologie assistive E’ possibile ancora fare l’upgrade gratuito a Windows 10 con un piccolo trucchetto Windows 10 per il primo anno di vita, fino a luglio 2016, è stato gratuito per chi aveva una licenza originale di Windows 7, Windows 8 o […]

Presentato il Miix 630 - il primo device di Lenovo con Windows on ARM : Al CES 2018 Lenovo ha rivelato il nuovo Miix 630, si tratta del suo primo dispositivo Windows basato su processore ARM e, nello specifico, Qualcomm Snapdragon 835. Questo convertibile 2-in-1 con Windows 10 S viene fornito con integrato il modem 4G LTE per una connettività senza interruzioni. Per renderlo ancora più allettante, Lenovo lo offre in bundle con una tastiera e una penna digitale gratuitamente. La tastiera ...

WhatsApp si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile - in arrivo gli sticker : Oggi WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la loro app beta disponibile per Windows Phone e Windows 10 Mobile, portando la versione alla numero 2.18.2. Questo aggiornamento non ha modifiche visibili ma i colleghi e leaker di WABetaInfo sono riusciti a trovare una funzionalità nascosta molto interessante. sticker Oltre alle emoji e alle GIF, il team di Mark Zuckerberg sta lavorando per introdurre nel menu delle singole chat anche ...

Microsoft : stop alle patch - PC non si avviano dopo l'aggiornamento di Windows 10 : Quando gli effetti di una soluzione sono peggiori delle cause del problema che si volevano eliminare. I problemi di sicurezza, e non, creati dai bugs di sicurezza Meltdown e Spectre, e che sta interessando la stampa, i blog e i forum specializzati in tecnologia di mezzo mondo, sembrano non placarsi. Proprio la settimana scorsa, il gruppo multinazionale di Redmond era corso ai ripari contro il dilagare dei bug Meltdown e Spectre nei portatili e ...

Movie Maker Download Per Windows 10 (Finalmente!) : Scarica subito Movie Maker, la nuova app gratuita per montare, modificare ed editare video su Windows 10. Download Movie Maker gratis per Windows 10 Ecco il nuovo Movie Maker per Windows 10 Come avrai sicuramente già visto, con il lancio di Windows 10 Microsoft ha praticamente “ucciso” il celebre programma Windows Live Movie Maker, una delle app più […]

[PC]DS4Windows raggiunge la versione 1.4.108 : Lo sviluppatore Ryochan7 ha rilasciato un nuovo aggiornamento di DS4Windows in versione 1.4.108.Grazie al programma DS4Windows è possibile trasformare e sfruttare al massimo il vostro Dualshock 4 su PC utilizzando un programma con un’interfaccia semplice e intuitiva che riconosce il controller in pochi passaggi.La nuova versione risolve il problema con i plug-in dei dispositivi durante il cambio dei profili,aggiunge la modalità trackball ...

Amazon Alexa in arrivo sui PC Windows 10 - un pericolo per Cortana? : Il grande vantaggio che Cortana ha rispetto agli altri assistenti vocali è la sua implementazione nativa su Windows 10 ovvero su centinaia di milioni di PC e tablet. Ma a quanto pare Cortana dovrà a breve vedersela con Alexa, la quale grazie a degli accordi effettuati da Amazon approderà sull’OS di Microsoft mediante un’apposita applicazione. Questa sarà preinstallata e integrata nella quasi totalità dei prossimi dispositivi di HP, ...

5 Programmi Per Fixare E Riparare Video MP4 AVI Corrotti SU Windows & Mac : Se hai un problema con un Video corrotto (MP4, AVI o altri formati) e non riesci ad aprirlo su PC Windows o Mac, prova a ripararlo con questi Programmi Riparare file Video corrotto che non si apre Mentre scarichi un Video da internet o mentre lo trasferisci sul computer dallo smartphone può capitare che, a […]

[Wii]Rilasciato ModMii per Windows v6.4.2 : Lo sviluppatore XFlak ha rilasciato un nuovo aggiornamento di ModMii in versione 6.4.2.ModMii, precedentemente noto come NUS Auto-Downloader, è in grado di scaricare tutti i file necessari per modificare qualsiasi console Wii (4.3U / E / J, e 4.2K o inferiore).Inoltre può generare guide personalizzate in base alle specifiche della tua Wii e salvare i file nella scheda SD nelle posizioni appropriate per semplificare la gestione offline. Cosa può ...

Windows 10 Mobile meglio di iOS e Android sul caso Meltdown e Spectre : Nonostante Windows 10 Mobile abbia un market share vergognoso con solo lo 0.15% e sia considerato da Microsoft come OS fuori sviluppo a tutti gli effetti, nel 2018 riesce a sovrastare tutti gli altri sistemi operativi Mobile su una particolare questione. Meltdown e Spectre sono due falle di sicurezza emerse di recente che stanno terrorizzando ogni tipo di dispositivo: a partire dai PC sino ad arrivare agli smartphone. Concentrandoci unicamente ...

VanBasco non funziona su Windows 10 : come fare : Chi di voi è appassionato di Karaoke, sicuramente conosce VanBasco. Si tratta di un player molto popolare che permette di far scorrere il testo di una canzone con una base musicale in sottofondo. Dopo il rilascio della nuova versione di Windows, molte applicazioni del genere hanno smesso di funzionare o hanno accusato gravi problemi. Se anche a voi VanBasco non funziona su Windows 10, sappiate che non siete gli unici a soffrire questo ...

Windows 10 Mobile : come installare la nuova app Foto con filtri - Ink e molto altro ancora : L’applicazione Foto per Windows 10 Mobile non viene aggiornata da parecchio tempo e nessuna nuova funzionalità è stata introdotta di recente, questo perchè l’OS è ormai fuori sviluppo. Su Windows 10 la situazione è totalmente diversa e l’app non solo viene aggiornata costantemente ma negli ultimi mesi sono state aggiunte decine di nuove feature che l’hanno resa una delle migliori UWP sviluppate da Microsoft come ad ...