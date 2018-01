WhatsApp | la bufala che ha seminato il panico nella chat

WhatsApp : ennesima bufala in circolo - scopriamo di cosa si tratta : WhatsApp è un servizio di messaggistica puntualmente pronto a fornire una serie di aggiornamenti ai propri clienti che però spesso mettono in circolo vere e proprie bufale, con l'intento magari di scoraggiare qualcuno dall'utilizzo del servizio per l'invio di messaggi. L'applicazione, nonostante le fake news in circolo, va migliorandosi e nelle ultime settimane gli esperti sono stati pronti ad annunciare una novità, ovvero le note audio, ma ...

L'ennesima bufala su WhatsApp che diventerà a pagamento : “Whatsapp diventerà a pagamento”. Ma è l’ennesima bufala che riguarda il servizio di messaggistica più usato e diffuso in Italia. Il nuovo allarme è partito il giorno della Befana e rapidamente si è diffuso usando il solito meccanismo della catena di sant’Antonio. Moltissimi utenti, infatti, pur di non rischiare di dover pagare quello che è ancora oggi un servizio gratuito hanno ...

Scandalo o bufala Luca Boldrini nella nuova catena WhatsApp - nipote di Laura : Non poteva proprio mancare in questo scorcio iniziale del 2018 la bufala Luca Boldrini, l'ennesimo parente di Laura Boldrini che, stando ad una recentissima catena Whatsapp, avrebbe ottenuto un posto di lavoro grazie alla sua parentela. Si tratterebbe più in particolare del nipote di Laura, vale a dire il figlio del fratello (magari proprio il fantomatico Augusto, inesistente e protagonista dal canto suo di un'altra bufala che abbiamo ...

WhatsApp a pagamento da sabato mattina 13 gennaio 2018 : ultima bufala del direttore Yong Lin : Altro che avviso importante per WhatsApp a pagamento da questo sabato mattina 13 gennaio 2018; altro che messaggio del presunto direttore Yong Lin, personaggio fantomatico che non tira i fili dell’applicazione di messaggistica più nota al mondo; niente di tutto questo, una vecchia bufala ma in una nuova veste pensata per questo inizio anno sta letteralmente spopolando in queste ore, di chat in chat, senza alcuna limitazione. Del falso allarme ...

WhatsApp NON FUNZIONERA' PIU' NEL 2018/ Non è una bufala : ecco i sistemi operativi colpiti dallo switch-off : WHATSAPP smette di funzionare nel 2018: non è una bufala, ma la triste realtà annunciata dal servizio di messaggistica di Facebook. ecco i sistemi operativi interessati dallo switch-off.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 04:56:00 GMT)

WhatsApp a pagamento da sabato mattina 30 dicembre - ancora una bufala di fine 2017 (tanto per gradire) : Non potevamo certo farcela mancare: la nota relativa a WhatsApp a pagamento da questo sabato mattina del 30 dicembre è di certo l'ultima di questo genere di questo 2017 (ma giusto perché non c'è abbastanza tempo per un'altra prima della mezzanotte di domani che segnerà l'inizio del 2018). Ebbene, la bufala ritorna in gran forma sull'app delle app con il solito messaggio allarmistico e che invita tutti a mettersi all'opera per fare in modo che ...

Ritorna Elisa Montagnoli e la donazione di sangue nella catena WhatsApp : nuova bufala? : Di tanto in tanto tornano sui nostri smartphone alcune catene Whatsapp che ormai rappresentano dei veri e propri tormentoni, come quello che coinvolge una fantomatica Elisa Montagnoli, con relativo numero di telefono da sfruttare per avere maggiori informazioni a proposito di una donazione di sangue urgente. A testimonianza del gatto che si tratti in tutto e per tutto di una bufala, vi rimando da subito ad un vecchio articolo condiviso su queste ...

Virus dal numero 3476301066 e da foto del buongiorno e buonanotte su WhatsApp : bufala o si formatta il cellulare? : Il Virus dal numero 3476301066 che formatta il cellulare lo conoscevamo già, un po' meno quello veicolato attraverso foto e immagini del buongiorno e della buonanotte condivise con lo stesso scopo attraverso WhatsApp, Facebook Messenger o altra app di messaggistica. E come già fatto in passato, è necessario precisare subito che si tratta dell'ennesima bufala, giusto per chiudere con il botto questo 2017 nel quale non ci siamo fatti mancare ...

Decathlon vi regala 200€ : la nuova bufala su WhatsApp : Se pensavate di aver finito di ricevere bufale e catene su Whatsapp, beh, vi sbagliavate. Proprio come regalo di Natale, ci arriva un interessante buono sconto dal valore di 200€ da spendere nei negozi Decathlon. Già, magari fosse vero! La bufala dei 200€ su Whatsapp Sta circolando in questi giorni su Whatsapp e Social Network vari un messaggio, diffuso da qualcuno, che invita a cliccare su un link per ottenere un buono di 200€ da spendere nei ...

Ritorna il buono Decathlon da 250 euro via WhatsApp : bufala - truffa o virus? : C'aspettavamo qualcosa del genere e puntualmente Ritorna il buono Decathlon da 250 euro, divulgato a mezzo messaggio WhatsApp, e che ha iniziato a viaggiare, velocissimo, a partire dalla giornata di oggi 10 dicembre. Siamo nello stesso campo del buono spesa Lidl di cui vi avevamo parlato alla fine del mese scorso: cambiano gli interpreti inconsapevoli (in questo caso i brand, sfruttati per ingolosire l'utente ignaro, facendo leva sul senso di ...

Segnalato dalla Polizia di Stato : seggiolino in strada e lanci uova - ancora bufala WhatsApp : Inquietante quanto Segnalato dalla Polizia di Stato nella riproposizione di un vecchio messaggio WhatsApp relativamente all'utilizzo di un seggiolino per bambini sul lato della strada ed a lanci di uova sul parabrezza, definite i modi nuovi e diversi dei ladri per fermare gli automobilisti in viaggio, affinché accostino e possano derubarli e violentarli (se donne), o solo derubarli e picchiarli (magari fino a procurarne la morte) se ...