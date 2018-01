' WhatsApp a pagamento' | la fake news continua a diffondersi

WhatsApp : il sistema di messaggistica diventerà a pagamento? Video : Il crescente utilizzo dei sistemi di messaggistica istantanea è un dato evidente per gli utenti #Smartphone: per chi infatti utilizza i dispositivi mobili, uno dei mezzi preferiti per comunicare sono proprio le applicazioni come #WhatsApp, #Telegram o Messenger di Facebook, grazie sopratutto a funzionalita' immediate e di facile utilizzo. Su tutte ricordiamo le chiamate, le Video chiamate e sopratutto i messaggi vocali: quest'ultimi oramai sono ...

WhatsApp a pagamento di nuovo? : Probabilmente avrebbe vinto il premio per la prima bufala del 2018, se ce ne fosse stato uno. Stiamo parlando della nuova catena che sta girando su Whatsapp e che ci avvisa che, dal 13 Gennaio, il servizio diventerà a pagamento. Per fortuna, però, il CEO dell’app è talmente clemente che, se siete degli assidui utilizzatori, ve lo farà mantenere gratuito. La bufala (già vista) di Whatsapp a pagamento No, non state assistendo ad un ...

WhatsApp : il sistema di messaggistica diventerà a pagamento? : Il crescente utilizzo dei sistemi di messaggistica istantanea è un dato evidente per gli utenti smartphone: per chi infatti utilizza i dispositivi mobili, uno dei mezzi preferiti per comunicare sono proprio le applicazioni come WhatsApp, Telegram o Messenger di Facebook, grazie sopratutto a funzionalità immediate e di facile utilizzo. Su tutte ricordiamo le chiamate, le video chiamate e sopratutto i messaggi vocali: quest'ultimi oramai sono ...

L'ennesima bufala su WhatsApp che diventerà a pagamento : “Whatsapp diventerà a pagamento”. Ma è l’ennesima bufala che riguarda il servizio di messaggistica più usato e diffuso in Italia. Il nuovo allarme è partito il giorno della Befana e rapidamente si è diffuso usando il solito meccanismo della catena di sant’Antonio. Moltissimi utenti, infatti, pur di non rischiare di dover pagare quello che è ancora oggi un servizio gratuito hanno ...

WhatsApp E’ A Pagamento? : WhatsApp è gratis oppure a Pagamento? WhatsApp si paga o no? WhatsApp è gratuito per sempre? Ecco tutto quello che devi sapere WhatsApp si paga? Nuovo giorno, nuova guida dedicata a WhatsApp, uno dei programmi più diffusi e usati al mondo per restare in contatto con amici, parenti e conoscenti in modo totalmente gratuito. Oggi in particolare voglio rispondere […]

WhatsApp torna ad essere a pagamento? : L'applicazione di messaggistica WhatsApp torna a far discutere. Come ben sappiamo, non tutte le informazioni e i chiacchiericci sull'app sono sempre veri, anzi la maggior parte di essi sono falsi. Diverse sono state nel corso del tempo le notizie Fake riguardo WhatsApp, come ad esempio la recentissima notizia che tutti gli utenti della piattaforma avrebbero ricevuto un compenso di 20 euro in occasione dell'anniversario della nascita della ...

Anche a novembre WhatsApp a pagamento da sabato : torna la truffa tramite bufala? : Sta tornando puntuale come sempre, Anche a novembre, l'ormai classica bufala di Whatsapp a pagamento da sabato. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, tramite la solita catena che circola attraverso la stessa app sappiamo che ad alcuni utenti viene preannunciato il presunto passo indietro della nota applicazione, pronta a tornare ai fasti del passato introducendo un canone annuale pari a poco meno di un euro. Gli autori di quella che in ...