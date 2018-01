Volley - SuperLega 2018 – 17^ giornata : Civitanova tallona Perugia - rischio Milano. Derby per Modena - Trento posticipa : La SuperLega non conosce l’esistenza della parola “pausa” e oggi scende in campo per la 17^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile sta affrontando un autentico tour de force da Santo Stefano e continua a giocare ogni tre giorni: soltanto da domenica si potrà respirare un po’ anche se poi torneranno le Coppe Europee. Turno interlocutorio per le big. La capolista Perugia, infatti, farà visita a Milano ...

Volley : Superlega - mercoledì sera si gioca la 4a di ritorno - Verona-Padova il posticipo di giovedì : 20 posticipato a giovedì con passerella su RAI Sport+HD. Negli scontri diretti, gli scaligeri vantano 13 successi contro i 6 dei patavini, che non hanno mai vinto in casa di Verona. La formazione di ...

Volley - SuperLega 2018 – 16^ giornata : pagelle - top e flop. Sokolov - Lanza - Atanasijevic - Urnaut i padroni vincenti : Ieri si è disputata la sedicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito le pagelle, i top & flop della giornata. OSMANY JUANTORENA, TSVETAN Sokolov e JIRI KOVAR: 9. La regia di Christenson è imprescindibile ma poi ci pensano i tre attaccanti a guidare Civitanova verso il successo contro l’ostica Milano che ha a lungo impensierito i Campioni d’Italia. Prestazione di livello ...

Volley - SuperLega 2018 – 16^ giornata - i migliori italiani. Juantorena - Zaytsev - Kovar - Lanza : domenica Nazionale! : Ieri si è disputata la sedicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. OSMANY JUATORENA e JIRI Kovar. Coach Medei concede un ulteriore riposo a Sander, Nsi affida alla coppia italiana di banda in modo da poter far giocare Stankovic al centro e viene premiato. La Pantera non delude davvero mai (17 punti, 64% in attacco e 67% in ricezione), ...

Volley : Superlega - Perugia batte Piacenza - la Lube supera Milano : ... Biosì Indexa Sora-Bunge Ravenna; Cucine Lube Civitanova-Taiwan Excellence Latina; Calzedonia Verona-Kioene Padova 11/01/2018 ore 20.30 Diretta RAI Sport Tags: Superlega , Sir Safety , LPR , Cucine ...

Volley - Superlega : botta e risposta tra Perugia e Civitanova. Modena vince solo al quinto : ROMA - botta e risposta tra le prime due della classe nella 16esima giornata della Superlega, terza del girone di ritorno. La capolista Sir Safety Conad Perugia mantiene il primato solitario superando ...

Volley - SuperLega 2018 – 16^ giornata : Perugia e Civitanova - botta e risposta. Modena perde terreno - Trento inarrestabile : Domenica caldissima per la SuperLega che è scesa in campo per la 16^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile entra nel pieno del girone di ritorno e non mancano le sorprese. Perugia si conferma al comando della classifica sconfiggendo Piacenza per 3-1 al termine di un match davvero molto combattuto. I Block Devils hanno dovuto sudare contro dei Lupi scatenati, bravi a vincere il secondo set e a tenere testa alla capolista nei ...

Volley : Superlega senza sosta - in campo domenica alle 18.00 : ROMA -Neanche il tempo di rifiatare che dopo il turno giocato giovedì sera la Superlega torna in campo domenica pomeriggio alle 18.00 per la 3a di ritorno . In diretta su RAI Sport + HD Gi Group Monza - Azimut Modena. Sfida a distanza tra la Sir Safety Conad Perugia e la Cucine Lube Civitanova, separate da 1 punto e impegnate in casa con Wixo LPR Piacenza e Revivre Milano. ...

Volley : Superlega - Tubertini lascia la panchina della Tonno Callipo : VIBO VALENTIA -Cambio della guardia sulla panchina della Tonno Callipo Vibo Valentia. Al tecnico Lorenzo Tubertini è stata fatale la sconfitta subita per mano della Wixo Lpr Piacenza . Il presidente ...

Volley - SuperLega 2018 – 16^ giornata - subito in campo. Sfida a distanza per le big - Civitanova e Perugia rischiano : Non c’è tempo per tirare il fiato in SuperLega. Il massimo campionato italiano di Volley maschile gioca ogni tre giorni da Santo Stefano e il tour de france finirà soltanto settimana prossima. Prepariamoci dunque a un intenso weekend per la 16^ giornata: tutti in campo domenica 7 gennaio alle ore 18.00. Le big si sfideranno a distanze, tutte con compiti complicati e contro avversarie da non sottovalutare. Chi rischia maggiormente è ...

VIDEO – Volley - SuperLega 2018 : il record di aces di Earvin Ngapeth! Tutti i 12 punti di Monsieur Magique : Earvin Ngapeth ha realizzato il record di aces in una partita del massimo campionato italiano di Volley maschile. Lo schiacciatore di Modena ne ha siglati ben 12 durante la sfida contro Sora valida per la 15^ giornata di SuperLega e ha così superato il precedente primato condiviso da Gasparini e Cazzaniga (11). Una vera e propria impresa del francese come possiamo ammirare in questo VIDEO: gustiamoci Tutti gli aces di Monsieur ...

Volley - SuperLega 2018 – 15^ giornata : pagelle - top e flop. Ngapeth record - Russell maestoso - revenant Sokolov - show Abdel-Aziz : Ieri si è disputata la quattordicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito le pagelle, i top & flop della giornata. EARVIN Ngapeth: 10. In campo ribadisce di essere un Campione assoluto. Con questa prestazione si lascia alle spalle il caos di Natale: 26 punti, addirittura 12 aces (record assoluto in Serie A), 52% in attacco e 58% in ricezione, mattatore indiscusso per i Canarini che ...

Volley - SuperLega 2018 – 15^ giornata - i migliori italiani : febbre Giannelli - fiocco Zaytsev - risposte Kovar e Mazzone : Ieri si è disputata la quindicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. JIRI Kovar. Medei decide di dare un turno di riposo a Sander e lo schiacciatore italiano si fa trovare pronto accanto a Osmany Juantorena. Ben presente nel successo contro Ravenna, addirittura 69% in ricezione e incredibile 78% in attacco con 9 punti. DANIELE Mazzone. ...

Volley : Superlega - Perugia abbatte Verona - la Lube espugna Ravenna : Note: 1 Incontro in meno: Calzedonia Verona, Taiwan Excellence Latina IL PROSSIMO TURNO 7/1/2018 Ore: 18.00 - Gi Group Monza-Azimut Modena Diretta RAI Sport; Sir Safety Conad Perugia-Wixo LPR ...