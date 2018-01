Volley femminile | Champions League 2018 – Conegliano sbaraglia il Prostejov e vola in

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Casalmaggiore surclassa lo Sneek e vola agli ottavi di finale : Casalmaggiore si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile. Le ragazze in rosa hanno sconfitto il VC Sneek per 3-0 (25-17; 25-19; 25-17) ribadendo il risultato dell’andata del primo turno a eliminazione diretta. Dopo aver demolito la modesta formazione olandese, le casalasche se la dovranno vedere con il Linamar Bekescsabai, avversario ungherese assolutamente alla portata nonostante le difficoltà che la ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Busto Arsizio vola agli ottavi di finale - ora sfida alla corazzata Eczacibasi Istanbul : Busto Arsizio si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle si sono sbarazzate del Bimal-Jedinstvo Brcko con un sonoro 3-0 (25-11; 25-14; 25-23) replicando così il risultato dell’andata del primo turno a eliminazione diretta. Le ragazze di coach Mencarelli sono però ora attese da una sfida durissima contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul, ...

Volley : A2 Femminile - a Baronnissi arriva Alessia Travaglini : BARONISSI (SALERNO)- Un rinforzo importante per affrontare il girone di ritorno per la P2P Givova che ha ingaggiato la centrale ascolana Alessia Travaglini, classe '88, 190 centimetri. Travaglini è ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara per l’impresa a Istanbul : battere il Fenerbahce per rimanere in corsa : Novara torna subito in campo per affrontare il secondo impegno nella fase a gironi della Champions League 2018 di Volley femminile. Le ragazze di coach Barbolini, dopo aver perso nettamente il derby all’esordio contro Conegliano, sono attese dal difficile impegno sul campo del Fenerbahce Istanbul (giovedì 11 gennaio, ore 17.00 italiane): si preannuncia una partita difficilissima in casa delle turche, un autentico crocevia per le ...

Volley : A1 Femminile - Tapp negli Usa per operarsi al ginocchio : FIRENZE- Alla sfortunata atleta de Il Bisonte Firenze Hannah Tapp, infortunatasi nella gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia che opponeva la formazione toscana all'Imoco Conegliano del 30 ...

Volley : A2 Femminile - Monfreda terzo tecnico sulla panchina di Caserta : Da oltre trent'anni nel mondo della pallavolo, il neo coach della VolAlto ha una carriera brillante alle spalle. Era a Sora, formazione militante nel campionato di A2 maschile. Nel suo passato ci ...

Volley : A1 Femminile - Giovanni Caprara è il nuovo tecnico di Firenze : Nel 2014 si trasferisce in Turchia, all'Eczac?ba??, dove rimane due stagioni portando a casa un'altra Champions League e la sua prima Coppa del Mondo per club, poi nel 2016 torna in Italia, a ...

Volley : A1 Femminile - si interrompe il rapporto fra Legnano e Pistola : Legnano (MILANO)- Andrea Pistola non è più l'allenatore della SAB Volley Legnano . La decisione è della società è arrivata oggi ed è maturata dopo i risultati negativi e e prestazioni negative della ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Busto Arsizio e Casalmaggiore a caccia degli ottavi di finale : Busto Arsizio e Casalmaggiore sono a un passo dagli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le due squadre italiane, infatti, si sono imposte per 3-0 nell’andata dei 16esimi e domani mercoledì 10 gennaio saranno impegnate nei match di ritorno per blindare il passaggio del turno. Sulla carta le due formazioni non dovrebbero avere particolari problemi a vincere i due set ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – 13^ giornata - le migliori italiane : solida Bosetti - Lo Bianco magica - Diouf non basta - Danesi granitica : Nel weekend si è disputata la tredicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del primo turno del girone di ritorno. ANNA Danesi. Grande prestazione di qualità da parte della centrale di Conegliano che sbanca Firenze e si conferma in testa alla classifica. L’azzurra si mette in luce con 4 stampatone (10 punti complessivi) emergendo in mezzo alle grandi ...

Volley : A1 Femminile - Bracci non è più l'allenatore di Firenze : Firenze- La società Azzurra Volley San Casciano ha comunicato oggi che Marco Bracci non è più l'allenatore de Il Bisonte Firenze . Al termine della partita contro l'Imoco Conegliano, il presidente ...

Volley : A2 Femminile - secondo successo consecutivo per il Club Italia : MILANO- Il Club Italia CRAI Femminile doma, nel posticipo della 1a di ritorno , dopo cinque durissimi set la Bartoccini Gioiellerie Perugia conquistando il secondo successo consecutivo in campionato ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – Firenze esonera Marco Bracci - ingaggiato Gianni Caprara! : Ora è ufficiale: Gianni Caprara è il nuovo allenatore di Firenze. L’annuncio arriva al termine della sconfitta delle toscane contro Conegliano nel match valido per la 13^ giornata delle Serie A1. Il coach di Medicina non poteva essere presente oggi in panchina visto che era in vacanza alle Maldive e rientrerà di fretta a inizio settimana. esonerato dunque Marco Bracci che comunque aveva portato la squadra ai quarti di finale di Coppa ...

Volley : A1 Femminile - Conegliano espugna Firenze - Pesaro toglie un punto a Novara : I TABELLINI- IL BISONTE Firenze - IMOCO Volley Conegliano 1-3 (25-22 11-25 23-25 12-25) IL BISONTE Firenze: Bechis 1, Santana 17, Milos Prokopic 9, Sorokaite 15, Tirozzi 9, Alberti 5, Parrocchiale (L),...