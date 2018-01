Volley | Cev Cup | Busto approda agli ottavi di finale

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Casalmaggiore surclassa lo Sneek e vola agli ottavi di finale : Casalmaggiore si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile. Le ragazze in rosa hanno sconfitto il VC Sneek per 3-0 (25-17; 25-19; 25-17) ribadendo il risultato dell’andata del primo turno a eliminazione diretta. Dopo aver demolito la modesta formazione olandese, le casalasche se la dovranno vedere con il Linamar Bekescsabai, avversario ungherese assolutamente alla portata nonostante le difficoltà che la ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Busto Arsizio vola agli ottavi di finale - ora sfida alla corazzata Eczacibasi Istanbul : Busto Arsizio si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle si sono sbarazzate del Bimal-Jedinstvo Brcko con un sonoro 3-0 (25-11; 25-14; 25-23) replicando così il risultato dell’andata del primo turno a eliminazione diretta. Le ragazze di coach Mencarelli sono però ora attese da una sfida durissima contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul, ...

Brcko Busto Arsizio/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Cev Cup Volley) : diretta Brcko Busto Arsizio: Streaming video e tv. Le farfalle di Mencarelli puntano alla qualificazione in Cev Cup per risollevarsi dalla crisi di risultati. (Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 08:58:00 GMT)

Casalmaggiore Sneek/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Cev Cup Volley) : diretta Casalmaggiore Sneek: info Streaming video e tv. Rosanero di nuovo in campo dopo il successo in Serie A1: obbiettivo ottavi di finale della Cev Cup.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 08:42:00 GMT)

CEV Volleyball Champions League - Imoco e Igor impegnate per la 2ª giornata della fase a gironi : Tutti i match della CEV Volleyball Champions League sono inoltre visibili in live streaming su Laola1.tv. CEV Volleyball Champions League IL PROGRAMMA della 2giornata Pool A Volero Zurich (SUI) ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Busto Arsizio e Casalmaggiore a caccia degli ottavi di finale : Busto Arsizio e Casalmaggiore sono a un passo dagli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le due squadre italiane, infatti, si sono imposte per 3-0 nell’andata dei 16esimi e domani mercoledì 10 gennaio saranno impegnate nei match di ritorno per blindare il passaggio del turno. Sulla carta le due formazioni non dovrebbero avere particolari problemi a vincere i due set ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 14^ giornata : pagelle - top e flop. Ngapeth rinato - Kovacevic bomber - Podke decisivo - Juantorena e Lanza al top : Ieri si è disputata la quattordicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito le pagelle, i top & flop della giornata. UROS Kovacevic, FILIPPO Lanza e SIMONE GIANNELLI: 9. Gli uomini della rinascita di Trento: sotto 2-0 contro Milano sembrava non ci fosse nulla da fare e invece i dolomitici si riscattano e vincono al tie-break grazie al micidiale terzetto: show del mancino con i suoi 22 ...

Volley - CEV Cup 2018 – Verona surclassa il Kraljevo e vola agli ottavi di finale. Ora c’è il Dukla Liberec : Verona si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. Gli scaligeri hanno sconfitto il Ribnica Kraljevo per 3-1 (25-16; 25-21; 23-25; 25-12) nel ritorno dei sedicesimi dopo aver già vinto in Serbia per 3-0. Non ci sono stati particolari problemi per gli uomini di Grbic che, dopo aver conquistato i primi due set che garantivano il passaggio del turno, si sono un ...

LIVE Volley - Champions League : ZAKSA-Trento in DIRETTA. Kovacevic e Teppan spingono gli italiani : 2-0 (25-18 - 26-24) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ZAKSA Kedzierzyn Kozle-Trento, match valido per la seconda giornata della Champions League 2017-2018 di Volley maschile. I dolomitici cercano l’impresa sul campo dei Campioni di Polonia guidati da coach Andrea Gardini: la formazione reduce dal Mondiale, dove ha perso anche contro Civitanova, cerca un pronto riscatto contro la Diatec che invece vuole proseguire il buon momento dopo la crisi di ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 12^ giornata : pagelle - top e flop. Bruninho faro - Kovacevic-Hoag rinati - Plotnytskyi rivelazione e gli italiani… : Nel weekend si è disputata l’a dodicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ricordiamo che Civitanova-Piacenza (3-2) si è giocata un mese fa e non è presa in considerazione in questo turno. Di seguito le pagelle, i top & flop della giornata. Bruninho: 8. Encomiabile regia del fenomeno brasiliano, la vera guida di Modena verso la vittoria ottenuta sul campo di Perugia che vale il secondo posto ...

Volley : Cev Cup - Casalmaggiore vince nettamente l'andata dei 16i : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set la Pomì parte forte, le padrone di casa provano a rimanere attaccate, ma le rosa spingono e un ace di Pavan le manda sul 6-2: time out Sneek. La squadra di casa ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Casalmaggiore parte in quarta - sconfitto lo Sneek nell’andata dei 16esimi : Casalmaggiore incomincia nel migliore dei modi la propria avventura in Europa. Le ragazze in rosa hanno sconfitto il VC Sneek per 3-0 (25-18; 26-24; 25-14) nell’andata dei 16esimi di finale della CEV Cup di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. La formazione guidata da coach Lucchi ha sofferto soltanto nel secondo set quando ha dovuto recuperare da 8-4 e 21-19, per il resto ha domato agevolmente la modesta ...

Volley : Cev Cup - per Busto una vittoria che sa di qualificazione : LA CRONACA DEL MATCH- Mencarelli inizia con Orro - Piani, Botezat - Berti, Gennari - Chausheva, Spirito libero. Pezerovic presenta al palleggio Vera Kostic in diagonale con Slijepcevic, al centro ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Busto Arsizio inizia alla grande : 3-0 al Brczko - ottavi ipotecati senza Diouf e Bartsch : Busto Arsizio ha sconfitto il Bimal-Jedinstvo Brczko per 3-0 (27-25; 25-10; 25-23) nell’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle, finaliste lo scorso anno, hanno faticato più del previsto nel primo set, poi si sono ben distese e hanno messo sotto la modesta formazione bosniaca ipotecando così il passaggio del turno: nel match di ritorno, in programma dopo ...