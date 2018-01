Vodafone lancia il primo bando dedicato al 5G

Vodafone lancia il bando 5G su Milano dedicato alle start up : Si chiama Action for 5G, il primo bando dedicato alle startup che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. Vodafone, che si è aggiudicata la sperimentazione 5G ...

Vodafone Olanda disattiverà la sua rete 3G nel 2020 per lanciare quella 4G : Vodafone ha annunciato che a gennaio 2020 disattiverà la sua rete 3G in Olanda per fare spazio a quella 4G.

Vodafone lancia due promozioni per il Black Friday inerenti a giochi e musica : ... ha lanciato un paio di promozioni in vista del Black Friday che faranno felici i videogiocatori di Clash Royale e Clash of Clans e coloro che amano ascoltare la musica in streaming. I clienti ...

Vodafone lancia una piattaforma per l'Internet delle Cose : Complessivamente, nel mondo in tutti i settori è attesa una crescita degli oggetti connessi dai 5,7 miliardi attuali ai 13,7 miliardi del biennio 2020-2021. Una spinta alla crescita dei servizi IoT, ...