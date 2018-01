Vivo è nel futuro! Presentato il primo scanner d’impronta digitale integrato nel display

La video rivelazione di The Last of Us Part 2 non ci sarà nel gioco : Joel è Vivo? : Il primo video reveal di The Last of Us Part 2 non sarà inserito assolutamente all'interno del gioco finito. Lo rivela in una recente intervista Neil Druckmann di Naughty Dogs. I video è stato creato a scopo dimostrativo e non è Parte del gioco. Per essere chiari, il trailer a cui fa riferimento è quello di PSX 2016 con Ellie che suona la chitarra in una casa piena di cadaveri, non quello che è stato mostrato durante la Paris Games Week 2017. ...