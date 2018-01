: Viveva reclusa da 15 anni: donna di 31 anni ritrovata senza vita tra sporcizia, feci, insetti e cibo avariato - HuffPostItalia : Viveva reclusa da 15 anni: donna di 31 anni ritrovata senza vita tra sporcizia, feci, insetti e cibo avariato -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Il giorno dell'Epifania il corpo di Paola, 31, è stato ritrovatonella sua casa nel centro storico di Polignano a Mare- come riporta La Stampa:Da quasi 15erain casa e il suo corpo è stato ritrovato dai soccorritori tra, insetti e cibo avariatoIl suo malessere inizia ai tempi del liceo, quando inizia ad isolarsi e ad apparire sempre più magra. Sia lei che i genitori hanno sempre rifiutano ogni aiuto. Questi ultimi dicevano che "voleva vivere per conto suo", ma oggidevono rispondere all'ipotesi del reato di abbandono di incapace, aggravato dalla morteTante e diverse le le ipotesi sulle cause della sua morte. Primo "indiziato" l'anoressia, come confermato da vicini e da una conoscente, Marlena Grande, sua compagna di scuola ai tempi del liceo che preoccupata per le sue condizioni fisiche dicela vedevo passare sotto il mio ...