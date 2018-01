Vittorio Brumotti aggredito di nuovo | gli hanno fatto male

: Altra aggressione per Vittorio Brumotti: scene di violenza a Milano (Si24 - Il vostro sito quotidiano)… - infoitcultura : Altra aggressione per Vittorio Brumotti: scene di violenza a Milano (Si24 - Il vostro sito quotidiano)… - LiguriaOggi : LIGURIAOGGI.IT - Striscia la Notizia, Brumotti nuovamente aggredito a Milano: Milano – Sabato pomeriggio, Piazza D… - xbici : Sassate e bottigliate, Vittorio Brumotti aggredito in Stazione Centrale. Come lo riducono gli spacciatori / Guarda - piobulgaro : Vittorio Brumotti è stato aggredito alla Stazione Centrale di Milano - VelvetMagIta : +++ Gocce di Gossip - la rubrica più divertente di #VelvetMag Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro anc… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Il problema dello spaccio di droga nel nostro Paese non accenna a diminuire. Sostanze stupefacenti vengono vendute praticamente in tutte le citta' italiane, spesso in zone malfamate ma a volte anche in pieno centro. Come la #stazione centrale di Milano, dove decine di pusher ogni giorno vendono droga agli acquirenti. Ed è proprio qui cheè statoalla stazione di Milano Quello che doveva essere un norservizio per Striscia la Notizia si è nuovamente trasformata in una pericolosissima giornata. L'inviato di Striscia è gia' stato3 volte negli ultimi 4 mesi sempre per lo stesso motivo, ovvero girare servizi televisivi che raccontino la verita' su quello che accade nelle nostre citta'. L'ultima #aggressione l'ha subita a Roma quando, nel quartiere San Basilio, è stato messo alla fuga addirittura da colpi di pistola ...