Vitamina D e fertilità

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) LaD è ben conosciuta per la sua funzione di mantenimento dell’omeostasi di calcio e fosfati e della mineralizzazione ossea. In realtà la sua funzione è molto più ampia e dimostrata dalla correlazione tra ipovitaminosi D e aumentato rischio di cancro, malattie autoimmuni, diabete e malattie cardiovascolari. Inoltre, insieme agli ormoni sessuali, laD modula i processi riproduttivi sia nelle donne sia negli uomini. L’80-90% dellaD viene prodotta dalla cute per effetto dei raggi UVB, mentre una quantità minore deriva dalla dieta e/o dalla supplementazione. LaD dalla cute e dalla dieta viene metabolizzata a livello epatico in 25-idrossiD, forma usata per valutare lo stato diD e classificarlo in valore sufficiente se superiore a 30 ng/ml, valore insufficiente se compreso tra 20 e 29 ng/ml, deficit se inferiore a 20 ng/ml. La forma ...