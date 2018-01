Violenza sessuale su figlia | arrestato Gli inquirenti | ' Omertà tra i parenti'

Favara choc. Ragazza subisce Violenza sessuale dal padre : Una terribile accusa: avere violentato la figlia. E’ stata mossa ad un uomo di Favara arrestato dai Carabinieri di Agrigento per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti ai danni della figlia. Sul caso indaga la Procura agrigentina. I fatti contestati risalirebbero al periodo…Continua a leggere →

Ostaggio per 5 anni dei Talebani - dopo la liberazione viene accusato di Violenza sessuale : Ostaggio per 5 anni dei Talebani, dopo la liberazione viene accusato di violenza sessuale Nei confronti di Jousha Boyle ci sono 15 capi d’imputazione: tra gli altri anche violenza sessuale e minacce di morte.Continua a leggere Nei confronti di Jousha Boyle ci sono 15 capi d’imputazione: tra gli altri anche violenza sessuale e minacce di […] L'articolo Ostaggio per 5 anni dei Talebani, dopo la liberazione viene accusato di ...

Foggia - il 're delle tarantelle' condannato per Violenza sessuale su una ballerina minorenne : Michele Mangano è noto per aver diffuso il tradizionale ballo pugliese nel mondo: è stato condannato a 3 anni. Avrebbe abusato della ragazza che le aveva...

Roma - Violenza sessuale alla stazione Termini : tunisino molesta una donna : Ancora una violenza sessuale a Roma. Ieri sera, poco dopo le 22, una donna di circa trent'anni si è rivolta alla Polizia di Stato del Reparto stazione Roma Termini raccontando che poco prima, mentre scendeva le scale mobili che dalla stazione Termini portano alla Metropolitana, un uomo, sopraggiunto alle sue spalle, le aveva infilato la mano sotto la gonna, toccandole con forza nelle parti intime, fuggendo subito dopo. Immediatamente sono ...

Golden Globes - uomini in nero contro la Violenza sessuale : Sul red carpet dei prossimi Golden Globes, il 7 gennaio, star vestite di nero contro abusi e molestie: così Hollywood si mobilita contro

Presunta Violenza sessuale alla vigilia di Natale - la polizia apre indagini : L'Aquila - La Squadra Mobile dell'Aquila sta indagando su un presunto caso di violenza sessuale ai danni di una giovane aquilana di 25 anni. La ragazza si è presentata la mattina della vigilia di Natale al Pronto Soccorso dell'ospedale dell'Aquila riferendo di essere stata abusata da un uomo conosciuto ad una festa che si era svolta in un centro dell'aquilano la sera precedente e andata avanti nella notte tra il 23 ...

Violenza sessuale su una bambina di 10 anni in ambulanza : arrestato : Ha abusato sessualmente di una bambina di 10 anni che doveva soccorrere. Un operatore dell’ambulanza, 50enne di Lacchiarella, nel Milanese, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con l’accusa di Violenza sessuale aggravata dal suo ruolo e dall’età della piccola vittima....

Violenza sessuale su due pazienti - condannato medico pavese. Tra le vittime anche una torinese : TI POTREBBE INTERESSARE anche CONDIVIDI Facebook Twitter Redazione CronacaQui ARTICOLI CORRELATI Cronaca Auto investita da un treno tra Candiolo e Lingotto, sospesa la ferrovia SFM2 Cronaca Sindaca ...

Torino - si tocca sul bus accanto a una passeggera. Per i giudici è Violenza sessuale : Torino Si era masturbato sul bus accanto a una giovane passeggera. Ma il gip di Torino lo aveva rilasciato derubricando l'episodio a un mero atto osceno. Ora il Tribunale del Riesame ha invece ...

