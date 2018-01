Violento terremoto nel Mar dei Caraibi | rientra allarme tsunami | le ultime notizie

Violento terremoto a Giava : verifiche sulla presenza di italiani : Una devastante scossa di terremoto ha colpito l’Indonesia provocando morti e distruzione. Sono diversi gli edifici crollati. La scossa di magnitudo 6,5 è stata registrata nei pressi dell’isola indonesiana di Giava . In base alle rilevazioni del servizio geologico americano, la scossa ha…Continua a leggere →

Violento terremoto nell’oceano Atlantico - epicentro tra Africa e Brasile : attivati i meccanismi anti-tsunami : Stamattina, quando in Italia erano le 07:33, un Violento terremoto di magnitudo 6.7 ha scosso il cuore dell’oceano Atlantico , nel punto oceanico più vicino tra il continente Africa no e quello americano, tra il Brasile e la Liberia. L’ epicentro è stato localizzato 1.045 chilometri al largo delle isole Fernando de Noronha, a loro volta posizionate 350 chilometri al largo dalle coste brasiliane più orientali. Vista l’intensità ...

Violento terremoto in Costa Rica : magnitudo 6.7 - segnalati crolli : Un terremoto di magnitudo 6.7, secondo la rilevazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha colpito alle 3.28 (le 20.28 ora locale) il Costa Rica . L'epicentro è stato ...

Violento terremoto in Iraq : magnitudo 7.2 : Un boato, poi la paura. La zona al confine tra l' Iraq e l'Iran è stata colpita da un Violento terremoto di magnitudo 7.2. Il sisma, con epicentro nei...

Geologia : ecco dove potrebbe verificarsi il terremoto più Violento di sempre : "Il terremoto del secolo sta per arrivare". Secondo quanto riportano alcuni organi di informazione sudamericana, alcuni geologi di fama internazionale hanno formato un gruppo di studio e sono arrivati alla conclusione che,ci sarà un terremoto devastante. L'equipe, formata da studiosi cileni e francesi, ha individuato in Santiago (capitale del Cile) il punto più pericoloso dove potrebbe scoppiare il sisma. Il motivo è da ricondurre al fatto che ...

Oggi giovedì 2 novembre il giorno clou di “NEAMWave17” : un Violento terremoto magnitudo 8.5 a Zante e un maxi tsunami al Sud Italia - la prima storica simulazione di un reale processo di allertamento : Anche l’Italia tra i Paesi coinvolti nell’ambito dell’esercitazione internazionale sul rischio maremoto del NEAMTWS (North-Eastern Atlantic, Mediterranean and connected seas tsunami Warning System) dell’IOC-UNESCO, iniziata il 31 ottobre e che terminerà domani, 3 novembre. L’iniziativa, denominata NEAMWave17, si sostanzia in test esercitativi su quattro differenti scenari simulati che interesseranno, in giorni diversi, tre aree del Mediterraneo ...