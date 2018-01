Video di Biagio Antonacci in una scuola a Bari | con gli studenti di periferia tra

BIAGIO ANTONACCI SCEGLIE CHIARA BIASI/ Video - è lei la protagonista di “Fortuna che ci sei” : CHIARA BIASI è stata scelta da BIAGIO ANTONACCI per il Video del suo nuovo singolo 'Fortuna che ci sei'. La notizia è stata confermata da entrambi attraverso i social network.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:50:00 GMT)

Chiara Biasi protagonista del nuovo Videoclip di Biagio Antonacci : Chiara Biasi, sorpresa per i fan: la fashion blogger protagonista del videoclip di Biagio Antonacci nuovo progetto per Chiara Biasi, protagonista del nuovo video musicale di Biagio Antonacci. Ad annunciarlo ci hanno pensato la stessa influencer e il cantante. Entrambi hanno condiviso dei video che li ritraggono insieme mentre si ritrovano a girare il videoclip. […] L'articolo Chiara Biasi protagonista del nuovo videoclip di Biagio ...

Elodie/ Video - la sua ''Tutta colpa mia'' nello spot di Laura Biagiotti (Capodanno in Musica) : Video, Elodie si racconta a tutto tondo e spiega perché i social network non le piacciono più di tanto nonostante il grande successo di massa che hanno. (Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 15:35:00 GMT)

Biagio Antonacci a Panariello sotto l’albero duetta con Luisa Ranieri e dedica alle donne In mezzo al mondo (Video) : L'incursione di Biagio Antonacci a Panariello sotto l'albero, nella seconda puntata dello show di Rai1, ha coinciso con l'annuncio dell'arrivo nelle radio del nuovo singolo del cantautore di Rozzano, già ospite di Giorgio Panariello un anno fa nel medesimo spettacolo lanciando un appello per le adozioni gay. Impegnato nel Dediche e Manie Tour a supporto dell'ultimo omonimo album in studio, reduce da una doppietta a Torino, Antonacci è volato ...

Il Conte Biagio - cantautore salernitano - presenta il suo ultimo Videoclip "La mia depressione" : Diretto da Angelo Cariello e Valentina Gaudiosi, il video è ambientato in uno dei "paesi fantasma" più famosi e suggestivi del mondo: il borgo antico di Romagnano al Monte, in provincia di Salerno, ...

Biagio Antonacci canta per Nadia Toffa de Le Iene - tornata cosciente ma ancora in rianimazione (Video) : Biagio Antonacci canta per Nadia Toffa in un video apparso sul suo canale Instagram, per augurarle una pronta guarigione: tra i tanti messaggi solidali - misti ad incommentabili insulti e malauguri, come sempre avvIene in questi casi sulla Rete - c'è quello speciale del cantautore di Rozzano. Biagio Antonacci ha scelto di mostrare cantando la sua solidarietà all'inviata de Le Iene, colpita da un grave malore sabato a Trieste e ricoverata ...

Video intervista a Biagio Antonacci - l’album Dediche e manie è un atto di coraggio tra pop - dance - trap e cunto : Si avverte l'entusiasmo delle prime volte nell'intervista a Biagio Antonacci realizzata durante la presentazione di Dediche e manie, il quattordicesimo album in studio del cantautore di Rozzano rilasciato venerdì 10 novembre. Un entusiasmo generato certamente dalla consapevolezza di aver osato: in questo disco c'è poco del Biagio più "classico", quello delle struggenti ballate d'amore che pure non mancano, ma c'è un grado di ...

Video di Biagio Antonacci a Che Tempo Che Fa con In Mezzo al Mondo : 'Sanguino dalla voglia di cantare' : ... che sarà disponibile nei negozi e negli store digitali da venerdì 10 novembre, Biagio Antonacci a Che Tempo che Fa ha presentato per la prima volta in tv In Mezzo Al Mondo, il singolo apripista del ...