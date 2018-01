Viaggio nel cosmo 2018 | al Museo di storia naturale si parla di galassie perdute

"Ritorno alla fiction per raccontare il Viaggio nella malattia" : Un uomo qualunque (di lui non sappiamo nulla: né nome, né professione, né età) scopre all'improvviso di avere un tumore. La sua vita cambia di colpo. 'E si trasforma in un viaggio dentro la malattia. ...

San Francisco dove mangiarE : Viaggio nello street food : ... San Francisco e un crocevia intermittente di food truck, i chioschi-furgone (sono nati qui) che offrono ogni giorno specialita culinarie provenienti da ogni parte del mondo. Una tradizione, quella ...

Indimenticabile Viaggio in treno nel cuore della Valle dei Templi e a Selinunte : Tre milioni di euro per portare i turisti nel cuore della Valle dei Templi. La linea Agrigento Bassa-Porto Empedocle, che attraversa in gran parte la mitica Valle dell’antica Akragas verrà potenziata grazie ad un finanziamento garantito dal governo attraverso il ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti . Si tratta di ben 3 milioni di euro che serviranno a realizzare svariati progetti per migliorare la linea ferrata così da potenziarla dopo ...

L’isola - è iniziato nella notte il Viaggio di Emma Marrone : ROMA – È iniziato ufficialmente alla mezzanotte del 4 gennaio il viaggio di Emma Marrone verso L’isola. Il brano anticipa Essere qui, il sesto album (il quinto di studio) dell’artista in uscita il 26 gennaio. Emma regala ai fan un singolo che è un mix di generi armonici. Dal pop elettronico a cui la cantante si […] L'articolo L’isola, è iniziato nella notte il viaggio di Emma Marrone sembra essere il primo su NewsGo.

Meraviglie - la penisola dei tesori / Diretta : Viaggio nel patrimonio culturale italiano (4 gennaio 2018) : Meraviglie, la penisola dei tesori, nuovo programma su Rai1 di Alberto Angela: anticipazioni prima punata 4 gennaio, la bellezza dei siti Unesco in Italia. Oggi: Cenacolo, Siena e Agrigento.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:20:00 GMT)

Il retroscena Altro che Rousseau - la piattaforma del Pd è un flop. Viaggio nel sistema web che doveva far concorrenza ai grillini : Pochi i "mi piace" nella sezione "idee di oggi" di Bob , restano solo i programmi della "terrazza del Pd" - che sembra chiusa da un po' - mentre funziona lo streaming della rubrica di rassegna stampa ...

Il retroscena Altro che Rousseau - la piattaforma del Pd è un fallimento. Viaggio nel sistema web che doveva far concorrenza ai grillini : Pochi i "mi piace" nella sezione "idee di oggi" di Bob , restano solo i programmi della "terrazza del Pd" - che sembra chiusa da un po' - mentre funziona lo streaming della rubrica di rassegna stampa ...

Accordo tra l'Ugl e la Lega di Matteo Salvini. Per il sindacato è l'ultima tappa di un Viaggio nelle anime del centrodestra : Prima la stagione che ha strizzato l'occhio a Forza Italia, con Renata Polverini alla guida. Poi quella nazionalista a fianco di Giorgia Meloni e ora l'Accordo con la Lega di Matteo Salvini. È la parabola dell'Ugl, il sindacato da sempre vicino alla destra, che negli ultimi dodici anni ha toccato tutte e tre le anime di quel mondo. Meglio, le tre gambe per usare un'espressione in voga nel centrodestra che si prepara al voto del 4 marzo. A ...

Rigopiano - Viaggio nel dolore. "Noi - orfani di Stato" : Rigopiano (Farindola), 3 gennaio 2018 - Come fai a non vederla, quando ti alzi la mattina e risenti quel peso nel cuore? Il peso di aver perso una figlia, un fratello, l'amore della tua vita. Alzi lo ...

Lo straordinario Viaggio di T.S. Spivet/ Helena Bonham Carter nel film su Rai 3 (3 gennaio) : Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet è il film d'avventura che sarà proposto in pima serata su Rai 3 oggi, mercoledì 3 gennaio 2018. La pellicola è diretta e scritta da Jean-Pierre Jeunet(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 07:27:00 GMT)

Viaggio nel Sud dell’Australia : 02Beyond the black stump (oltre il ceppo nero) sussurra Miky, la mia guida aborigena della tribù Adnyamathanha, indicandomi un punto imprecisato all’orizzonte oltre al quale inizia il red outback. E’ questa la magia dei Flinders Ranges del South Australia, 1.700mila abitanti per una superficie pari a tre volte l’Italia. Qui dove l’immensa maestosità del paesaggio svela solo per un attimo canti e leggende ripercorsi dalla Via dei Canti di ...

Viaggio nella Canzone d'Autore : Lucio Battisti : ... degli eredi di Lucio escludono di fatto la gran parte della produzione musicale di Battisti dalle principali e più diffuse piattaforme streaming oggi disponibili. Abbiamo dunque nominato Mogol, ed ...

Le Iene - Pablo Trincia : Viaggio nellindustria del porno made in Usa : Dal mondo del VHS a quello dei siti porno gratuiti, il business si è trasformato negli anni, per rimanere al passo con i tempi. Se una volta si compravano i film in edicola o in videoteca, oggi c'è ...

Planet Earth stasera su Rete 4 : nella seconda puntata Viaggio magico tra giungle e deserti : Streaming sul sito www.mediaset.it/Rete4/ e in replica su questo LINK di Mediaset on demand . Planet Earth II questa sera tra giungle e deserti " Planet Earth II" è stato interamente girato in ...