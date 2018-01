Varese | Con Orfeo ed Euridice di César Brie al via Speakeasy

Donna picchiata a morte nel NoVarese - sospetti su convivente : Torino, 10 gen. (askanews) Una Donna di 45 anni è stata uccisa a Sozzago, nel Novarese. Il suo corpo senza vita è stato trovato nell'appartamento che occupava con il convivente di 50 anni. A dare l'...

Nicchi : 'Arbitri contro il VAR? E' offensivo - sono entusiasti. CalVarese...' : La Fifa e La Uefa ci prendono come esempio da esportare perché l'Italia sta diventando, dal punto di vista arbitrale, un punto di riferimento nel mondo. Deve esserci una sinergia tra l'arbitro in ...

Maroni conferma : non si ricandiderà “per motivi personali”. È tempo di Fontana - ex sindaco Varese : «motivi personali». Sono queste le ragioni, senza entrare nel dettaglio, che hanno spinto Roberto Maroni a confermare che non si ricandiderà alla presidenza della Regione. Il governatore ha indicato il nome di Attilio Fontana, ex sindaco di Varese, come candidato del Carroccio....

DIRETTA/ Cremona-Varese (risultato finale 80-72) streaming video e tv : vincono i padroni di casa : DIRETTA Cremona Varese info streaming video e tv, orario, risultato live. Derby lombardo al PalaRadi per la 14^ giornata della Serie A di basket (oggi 7 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 20:51:00 GMT)

Pedrabissi in rosa. Manna a casa. Varese - in attacco continua il casting : Il Varese Calcio è tornato ieri al lavoro dopo qualche giorno di pausa natalizia. Un Franco Ossola freddo e piovoso ha accolto il gruppo di Paolo Tresoldi che si allenerà per tre giorni per mantenere ...

Varese non farà ricorso per il match perso contro la Virtus : Il tutto, nel pieno rispetto dello spirito e dei valori che solo uno sport come la pallacanestro è capace di veicolare. Parallelamente, e con rammarico autentico, Pallacanestro Varese non può non ...

Diretta/ Varese Virtus Bologna (risultato live 14-17 10') streaming video e tv : secondo quarto (Lega A1) : Diretta Varese Virtus Bologna info streaming video e tv, orario, risultato live. Una grande classica va in scena nella 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 15:14:00 GMT)

Varese : aggrediscono polizia a scuola - arrestati padre e figlio : Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Due uomini di 66 e 37 anni, padre e figlio, sono stati arrestati dalla polizia a Varese per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Il 37enne si è presentato nella scuola frequentata dai suoi figli e ha preteso di visionare alcuni documenti riservati. Il p

Varese - frode con fatture false per 7 milioni euro : 4 indagati : Milano, 19 dic. (askanews) La guardia di finanza di Varese ha scoperto un giro di false fatturazioni per circa 7 milioni di euro che vede coinvolte, tra l'altro e a vario titolo, tre società varesine. ...

Varese - Con Alberto Pellai riparte con successo Pensare Futuro del Gulliver : Un mondo, il nostro, che sembra viaggiare a motori invertiti, con genitori spesso succubi della tecnologia, spesso ignoranti di cosa si possa fare non col "telefonino", ma con uno smartphone con una ...

Varese - la speranza si chiama Catellani : "Serietà e conti a posto : io sono così" : Una speranza c'è ancora. I giorni in casa Varese sono e restano drammatici, ma una pista - la migliore di quelle battute - è ancora viva. Il diverbio allo stadio Un passo indietro per ripercorrere la ...

Varese - Digos perquisisce militanti di estrema destra per deposizione croce tiwaz e petizione contro l’Anpi : Un’inchiesta sulla riorganizzazione del disciolto partito fascista ha portato gli uomini della Digos di Varese a eseguire una serie di perquisizioni nei confronti di alcuni militanti di estrema destra. Due i decreti disposti dalla Procura di Busto Arsizio nei confronti di esponenti del “Do.Ra. Comunità Militante dei Dodici Raggi”. I fatti per i quali si procede si collocano alla fine dello scorso anno quando sul Monte San ...

Varese : perquisizioni Polizia nei confronti di militanti estrema destra (3) : (AdnKronos) - Quest’ultimo, opera settecentesca ristrutturata per volontà del gerarca nazista Heinrich Himmeler, è divenuto famoso poiché luogo di riunioni e riti segreti ed esoterici ai quali era ammessa soltanto un’élite di Ufficiali delle SS. I fatti per i quali si procede si collocano alla fine

Varese : perquisizioni Polizia nei confronti di militanti estrema destra (2) : (AdnKronos) - In particolare, dalle prime ore di oggi i poliziotti della Digos di Varese, con il coordinamento del Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, stanno eseguendo 2 perquisizioni locali e personali, disposte d