Valentino Rossi in tribunale | Ci deve 114mila euro di arretrati

MotoGP - Johann Zarco : “La mia carriera nella classe regina non dipende dalle decisioni di Valentino Rossi” : Johann Zarco non guarda alle decisioni future di Valentino Rossi. Lo dice piuttosto chiaramente il pilota della Yamaha del Tech3, intervistato da L’Equipe e poi da MARCA, che tanto bene ha fatto quest’anno in sella alla moto di Iwata (telaio 2016), relativamente al suo percorso in MotoGP. Attualmente in sella alla creatura di Iwata di una squadra clienti, il francese ha come obiettivo quello di essere parte del team ufficiale ma se ...

MotoGp – Pernat svela un clamoroso retroscena su Valentino Rossi : poi parla anche di Capirossi e Simoncelli : Cresce l’attesa per l’inizio del nuovo campionato di MotoGp, in particolar modo buone sensazioni da parte di Valentino Rossi con il Dottore che ha intenzione di lottare per il decimo titolo. Carlo Pernat, ha rilasciato una interessantissima intervista alla Gazzetta dello sport, nella quale ha raccontato aneddoti ed episodi curiosi vissuti nel corso della sua lunga e interessantissima carriera: “A fine ‘97, vinto il Mondiale ...

MotoGP - è già mercato 2019. Tanti contratti in scadenza - molto ruota intorno a Valentino Rossi : Dopo un’estate ed inverno 2017 tutto sommato tranquilli, ci stiamo avvicinando ad ampi passi all’avvio della nuova stagione di MotoGP. Il 2018 si annuncia un anno quanto mai importante, e forse decisivo, dentro e fuori la pista. I piloti, mai come in questa occasione, infatti, saranno impegnati su due fronti. Cercare di raggiungere il titolo iridato nella classe regina e, dall’altra parte, pensare al proprio futuro. Quasi tutti ...

Valentino ROSSI/ Davide Brivio : "Nessuno ha la sua motivazione" : VALENTINO ROSSI, parla il manager Brivio: "Nessuno ha la sua motivazione". Il campione italiano elogiato per la velocità con la quale è rientrato dall'infortunio nello scorso motomondiale(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 07:00:00 GMT)

MotoGP : il peso di Valentino Rossi nella classe regina. Presto lo Sky Racing Team VR46 nella classe regina : Non scopriamo certo l’acqua calda: l’importanza di Valentino Rossi va ben al di là del semplice competere in pista. Lo status di personaggio dentro e fuori dal paddock della MotoGP è indiscutibile, attraendo anche tanti “tifosi della domenica” e chi tanto appassionato di moto non è. Un po’ come avveniva nello sci alpino ai tempi di Alberto Tomba, Valentino è riuscito a diventare un’icona del mondo delle corse ...

MotoGp- Le nuove indiscrezioni sulla moto di Valentino Rossi : le ultime : Cresce sempre di più l’attesa per il campionato di motoGp, si candida ad essere protagonista Valentino Rossi alla ricerca del decimo titolo. Nel frattempo continua a circolare voci sulla nuova moto del Dottore ed i tifosi si sono scatenati, un’indiscrezione che sta creando scalpore tra i tifosi di Rossi e Vinales è quella della moto azzurra con ma M bianca, ai supporter del pilota italiano non sembra andare giù. Spunta però un’altra ...

Caso Ranch - Valentino Rossi vince in tribunale - : ... la presenza di un impianto di allenamento del popolare campione e di un contiguo museo a lui dedicato avrebbe potuto costituire un indubbio polo di attrazione per appassionati di tutto il mondo, con ...

Valentino ROSSI/ Il Ranch di Tavullia è in regola : il Tar spiega la decisione sul rumore : VALENTINO ROSSI, il Ranch di Tavullia è in regola: il Tar dà ragione al Dottore. Respinto il ricorso: concessione in regola e rumori nei limiti (oggi 3 gennaio)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 20:12:00 GMT)

Valentino Rossi/ Il Ranch di Tavullia è in regola : il Tar dà ragione al Dottore : Valentino Rossi, il Ranch di Tavullia è in regola: il Tar dà ragione al Dottore. Respinto il ricorso: concessione in regola e rumori nei limiti (oggi 3 gennaio)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 18:15:00 GMT)

Valentino Rossi - il Ranch è salvo : respinto il ricorso dei vicini : Il Ranch di Rossi è salvo. Il Tar delle Marche ha respinto il ricorso presentato dai residenti che abitano vicino alla pista che Valentino usa dal 2011 per allenarsi insieme ai ragazzi della VR46 ...