Vaccini - Salvini : noi toglieremo l'obbligoLorenzin : l'Italia va vaccinata da incompetenti : Il numero uno del Carroccio detta la futura linea in caso di vittoria elettorale: "Vaccini sì, obbligo no" è lo slogan coniato sui social. Immediate le reazioni del mondo politico, a partire dall'attuale ministro della Salute.

Salvini : 'Via l'obbligo dei Vaccini e la tassa sulle sigarette elettroniche' - la risposta della Lorenzin : Le proposte. 'Cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche '. Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini . #Salvini : ...

Salvini : "Via l'obbligo Vaccini" Duello Silvio-Renzi sul Jobs Act Elezioni 2018 - le nuove promesse : Dal lavoro al fisco. Il Duello tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi si consuma in diretta radiofonica. L'ex Cavaliere annuncia che cancellerà il Jobs Act e il leader del Pd Segui su affaritaliani.it

Salvini - al governo via obbligo Vaccini : (ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche". Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini.

Salvini : "Se andremo al governo cancelleremo lobbligo sui Vaccini" : Se la Lega andrà al governo "cancelleremo le norme Lorenzin" sull'obbligo vaccinale. Lo ha scritto Matteo Salvini in un tweet, spiegando così la posizione della Lega Nord: "Vaccini sì, obbligo no". ...

Vaccini - Salvini : noi toglieremo l'obbligoLorenzin : è l'estremismo dell'incompetenza : Il numero uno del Carroccio detta la futura linea in caso di vittoria elettorale: "Vaccini sì, obbligo no" è lo slogan coniato sui social. Immediate le reazioni del mondo politico, a partire dall'attuale ministro della Salute.

Obbligo Vaccini - duro botta e risposta tra Salvini e Lorenzin : Il tema dei vaccini, che nei mesi scorsi ha già visto un duro scontro nel Paese e in parlamento, irrompe nella campagna elettorale. Ad accendere la miccia è Matteo Salvini, leader della lega, che in un tweet ribadisce la propria linea: "Cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì, Obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche".Immediata arriva la risposta del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, leader della ...

Vaccini - Salvini : noi toglieremo l’obbligoLorenzin : è l’estremismo dell’incompetenza : Vaccini, Salvini: noi toglieremo l’obbligoLorenzin: è l’estremismo dell’incompetenza Il numero uno del Carroccio detta la futura linea in caso di vittoria elettorale: “Vaccini sì, obbligo no” è lo slogan coniato sui social. Immediate le reazioni del mondo politico, a partire dall’attuale ministro della Salute. Continua a leggere L'articolo Vaccini, Salvini: noi toglieremo l’obbligoLorenzin: è ...

Salvini : cancelleremo obbligo Vaccini : 11.56 "cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì, obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Salvini, nell'ipotesi in cui il centrodestra andasse al governo.

Salvini : se noi al governo cancelleremo lobbligo sui Vaccini : Se la Lega andrà al governo "cancelleremo le norme Lorenzin" sull'obbligo vaccinale. Lo ha scritto Matteo Salvini in un tweet, spiegando così la posizione della Lega Nord: "vaccini sì, obbligo no".

Salvini : 'Al governo via l'obbligo sui Vaccini' : "Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche". Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini.

Salvini - al governo via obbligo Vaccini : (ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche". Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini. 10 gennaio ...

Matteo Salvini : "Toglieremo l'obbligo per i Vaccini". Il leader della Lega Nord promette anche di abolire la tassa sulle sigarette elettroniche : "Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini.#Salvini: cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sí, obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche. #nonstopnews — Matteo Salvini (@MatteoSalvinimi) January 10, 2018Il tema dell'obbligatorietà dei vaccini impatta in un centrodestra dove le ...

Vaccini - Salvini : “Con noi al governo via l’obbligo”. Lorenzin : “Per qualche voto gioca con la salute dei bambini” : “Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche“. Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini. A stretto giro arriva la replica della ministra uscente della Sanità Beatrice Lorenzin, che guida la lista Civica Popolare (alleata del Pd): “La Lega sui Vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell’estremismo dell’incompetenza. La posizione ...