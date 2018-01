: @falazar @POTUS @putin_ww C'è una piccola differenza fra Russia ed USA: la Russia mai ha aggredito un Paese sovrano… - ausoloda : @falazar @POTUS @putin_ww C'è una piccola differenza fra Russia ed USA: la Russia mai ha aggredito un Paese sovrano… - AntiBaizuo : USA: a Philadelphia, un black ha aggredito la sua compagna, con cui ha dei figli. Quando la compagna si è presentat… - AntiBaizuo : USA: a Shelburne (Vermont) un richiedente asilo musulmano ha aggredito con un machete una 73enne che stava distribu… -

Harvey, il produttore cinematografico accusato di molestie da alcune star di Hollywood, è statoin un ristorante a Scottsdale in Arizona. Stava cenando con un 'coach' del centro di riabilitazione dove è in cura, quando un cliente lo ha ha preso a pugni,dicendogli:"Sei un pezzo di m. per quel che hai fatto a quelle donne".ha perso l'equilibrio per schivare i colpi e per poco non è caduto.La scena è stata ripresa con un cellulare, ma l'ex produttore non ha voluto sporgere denuncia ed è andato via.(Di mercoledì 10 gennaio 2018)