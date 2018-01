Usa | rapporto dem | Italia rischia interferenza Russia in elezioni

Il rapporto dei democratici Usa : “Rischio interferenze russe nelle elezioni italiane” : Con il voto del 4 marzo, «l’Italia potrebbe essere un bersaglio delle interferenze elettorali del Cremlino, che probabilmente tenterà di promuovere i partiti che sono contro il rinnovo delle sanzioni Ue per l’aggressione russa in Ucraina». È quanto si legge in un capitolo dedicato all’Italia del rapporto presentato da Ben Cardin, capogruppo democra...

Gli avvocati di Trump hanno fatto caUsa a BuzzFeed per la pubblicazione di un rapporto sul caso Russia : Gli avvocati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno fatto causa a BuzzFeed per un rapporto sul Russiagate – cioè l’ipotesi di complicità tra Trump e agenti russi durante la campagna elettorale – che il sito pubblicò quasi esattamente un The post Gli avvocati di Trump hanno fatto causa a BuzzFeed per la pubblicazione di un rapporto sul caso Russia appeared first on Il Post.

Tiberio Tamperi rinviato a giudizio : accUsava la ex di ostacolare il rapporto col figlio : Uno sfogo sulla sua condizione di padre separato, che si sentiva vittima di una legge «più uguale per le mamme», in un «paese matriarcale» dove «la madre quasi sempre affidataria può ostacolare il rapporto padre-figlio». Nel 2010 Tiberio Tamperi aveva scritto a un periodico una lettera – confessione che, però, adesso potrebbe costargli cara. Il conduttore e giornalista, che è difeso da Caterina Malavenda, è stato rinviato a giudizio con l’accusa ...

Pedopornografia - rapporto Unicef : “Il 53% dei bambini abUsati ha meno di 10 anni. Bitcoin agevolano lo sfruttamento” : Ha dieci anni o anche meno il 53 per cento dei bambini abusati e sfruttati per produrre contenuti pedopornografici diffusi in rete. A segnalare il dato “sconcertante, ma allo stesso tempo inferiore al 69% del 2015″ è l’Unicef nel suo rapporto annuale sulla Condizione dell’infanzia nel mondo 2017: figli dell’era digitale. Oggi un utente di internet su 3 nel mondo è un bambino, eppure si fa ancora “troppo poco” per ...

Usa - rapporto Challenger segnala forte calo dei licenziamenti : (Teleborsa) - Diminuiscono i licenziamenti negli Stati Uniti, a novembre, proseguendo il movimento di ridimensionamento avviato dopo l'estate. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le ...

Benjamin Netanyahu sceglie il silenzio su GerUsalemme. Ma dice : "migliorato il rapporto fra Israele e il mondo arabo" : Il premier Benyamin Netanyahu ha parlato di tutto intervenendo questa mattina alla Conferenza del Jerusalem Post, ma non dell'imminente discorso del presidente Donald Trump su Gerusalemme. Siria, Iran, i forti legami con gli Usa, i successi di Israele nella cyber sicurezza e in campo economico tra i temi trattati ma non la imminente decisione americana su Gerusalemme come capitale riconosciuta di Israele."Per quanto riguarda i nostri rapporti ...

Rapporto Istat 2017 : Francesco e Sofia i nomi più Usati - : Tra i maschili seguono Alessandro e Leonardo, Aurora e Giulia sul podio femminile. Adam e ancora Sofia i più diffusi tra i piccoli di genitori stranieri

Nick Carter dei Backstreet Boys si difende dall’accUsa di stupro col classico “rapporto sessuale consensuale” : Dopo la denuncia pubblica di Melissa Schuman, ex membro del gruppo Dream attivo negli anni Duemila, Nick Carter dei Backstreet Boys si difende dall'accusa di essere uno stupratore. Il cantante, secondo il racconto della collega, l'avrebbe costretta nel 2002 ad un rapporto sessuale: all'epoca i due lavoravano insieme ad un film per la tv e lo stupro si sarebbe consumato nell'appartamento di Carter. Stando al lungo sfogo della Schuman sul suo ...

Stallone accUsato di aver costretto una ragazza «a un rapporto a tre» : Un nuovo scandalo sessuale rischia di travolgere Sylvester Stallone. Dopo Kevin Spacey, James Toback, Jeremy Piven e il produttore Harvey Weinstein, da cui tutto è iniziato, c’è una donna che accusa di molestie l’attore 71enne. LEGGI ANCHEEffetto Weinstein: tutti gli uomini accusati di molestie La star, diventata celebre nei panni di Rambo, è finita nell’occhio del ciclone per un episodio che risalirebbe al 1986. Secondo ...

Sylvester Stallone accUsato di violenza sessuale : 'Rapporto a tre con una minorenne' : Sesso a tre in un hotel di Las Vegas nel luglio del 1986. Il nome di Sylvester Stallone si aggiunge alla lista dei presunti molestatori. L'attore avrebbe costretto una sedicenne ad avere un rapporto ...