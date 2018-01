Usa | la giustizia blocca Trump sulla fine del programma Dreamers

Usa - la Giustizia ferma Trump : blocco temporaneo sul piano Dreamer : Usa, la Giustizia ferma Trump: blocco temporaneo sul piano Dreamer Il presidente aveva deciso di mettere fine al programma che tutela gli 800mila figli di immigrati illegali, ma i giudici hanno detto di “no” Continua a leggere L'articolo Usa, la Giustizia ferma Trump: blocco temporaneo sul piano Dreamer sembra essere il primo su NewsGo.

Usa : giustizia ferma Trump sui Dreamer : NEW YORK, 10 GEN - La giustizia americana blocca temporaneamente la decisione dell'amministrazione Trump di mettere fine al programma che tutela i Dreamer, le 800.000 persone arrivate negli Stati ...

Usa - ministro Giustizia annuncia guerra a legalizzazione marijuana : Il ministro della Giustizia degli Stati Uniti, Jeff Sessions, ha annunciato l'annullamento della politica dell'era Obama di scoraggiare i procuratori federali dal perseguire reati legati alla ...

La giustizia Usa indaga sulla app Uber : 3.31 Il Dipartimento di giustizia Usa conferma che Uber è oggetto d'indagine. Le autorità non specificano su cosa stanno investigando,ma la conferma dell'indagine arriva nell'ambito della battaglia legale fra Uber e Waymo,la divisione di auto autonome di Google. Waymo accusa l'ex dipendente Anthony Levandowski di aver rubato segreti commerciali sulle auto senza guidatore prima di lasciare Google e di aver usato il materiale quando è entrato in ...

Russiagate - dopo l’incriminazione di Flynn Trump rischia l’accUsa di intralcio alla giustizia e l’impeachment : E’ più significativo quello che manca, nell’incriminazione contro Michael Flynn, rispetto a quello che c’è. E’ stato infatti messo sotto inchiesta per aver mentito all’Fbi sui suoi contatti con l’ambasciatore russo Sergey Kislyak. Le accuse contro l’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump erano però molto più gravi. Flynn era accusato – per i suoi servizi a capo di una società di consulenze, la Flynn Intel ...

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fatto caUsa per bloccare la fusione tra AT&T e Time Warner : Il diparTimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha avviato una causa legale per fermare la proposta dell’azienda telefonica AT&T di fondersi insieme a quella di telecomunicazioni Time Warner, in un accordo che diventerebbe uno dei più grandi nella storia The post Il diparTimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fatto causa per bloccare la fusione tra AT&T e Time Warner appeared first on Il Post.

A Tempio PaUsania torna la settimana internazionale della giustizia riparativa : ...Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, e Trinità d'Agultu) per l'a ttenzione e la sensibilità mostrata verso questo importante progetto che punta a trasformare piccole parti di mondo ...

Sicilia : Fassino - assessore M5S a giudizio? Più prudenza nell'Usare giustizia come clava : Palermo, 2 nov. (AdnKronos) - "Non entro nel merito di vicende giudiziarie del M5S, anche perché viviamo in uno stato di diritto in cui la presunzione di innocenza vale fino a dimostrazione contraria. Credo, però, che queste vicende dimostrino una cosa: Per i cinque stelle tutti gli altri sono o cor