La giustizia americana blocca temporaneamente la decisione dell'amministrazionedi mettere fine al programma che tutela i dreamer, le 800.000 persone arrivate negli Stati Uniti da bambini con genitori immigrati illegali Accolto la richiesta di fermare l'ordine disulla fine del 'Deferred action for childhood arrivals' almeno fino a quando le varie cause avviate non saranno risolte. La decisione della giustizia americana rappresenta unal presidente americano sul fronte dell'.(Di mercoledì 10 gennaio 2018)