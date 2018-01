Usa | gas serra e clima | New York fa causa ai big del petrolio

Ambiente : New York fa caUsa ai big del petrolio per i gas serra : Le autorità di New York fanno causa ai giganti del petrolio per le emissioni di gas serra: Bp, Exxon, Chevron, Royal Dutch Shell vengono accusate di promuovere i loro prodotti minimizzando le loro conseguenze sul clima. Secondo i media americani, New York ritiene i giganti del petrolio responsabili del global warming. L'articolo Ambiente: New York fa causa ai big del petrolio per i gas serra sembra essere il primo su Meteo Web.

Clima - New York fa caUsa ai giganti del petrolio per le emissioni di gas serra : Insieme a lui esprimono soddisfazione anche le associazioni ambientaliste che temevano un totale rovesciamento delle linee di politica energetica messe in campo dall'amministrazione Obama, tese a ...

Gasperini : "Grandi impegni dopo la paUsa" : 'Siamo in corsa su tre fronti, gli impegni sono enormi, vedi il Borussia Dortmund a febbraio in Europa League. Abbiamo ancora il Napoli, quindi tre volte la Juventus comprese le semifinali di Coppa ...

Chirurgo-Zorro a processo/ Incise le sue iniziali sul fegato di due pazienti : “Usavo il gas argon” : Chirurgo-Zorro: l'inglese Simon Bramhall a processo per un vizio che potrebbe costargli caro. Lasciava la sua "firma" sul fegato dei suoi pazienti, una donna lo difende.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 16:05:00 GMT)

Carlo Calenda attacca Giuseppe Vegas : 'AccUsa la Boschi per distrarre l'attenzione sulle sue responsabilità' : Durissimo attacco del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda contro Giuseppe Vegas, il numero uno di Consob che ha accusato Maria Elena Boschi durante l'audizione nella Commissione banche. ...

Serie B - Gasparetto è l'irrinunciabile dell'UnicUsano Ternana : Serie B, Gasparetto è un irrinunciabile per l'Unicusano Ternana. Ci sono giocatori a cui un allenatore non rinuncerebbe mai. Anche un tipo che ama sperimentare come Sandro Pochesci ha il suo pupillo: ...

Una grave esplosione in un gasdotto in Austria ha caUsato l’interruzione di parte delle forniture di gas per l’Italia : Il ministero dello Sviluppo economico ha dichiarato lo stato di emergenza per il gas, in seguito a un grave incidente che questa mattina si è verificato in Austria, e che ha comportato l’interruzione dell’erogazione del gas proveniente dalla Russia verso The post Una grave esplosione in un gasdotto in Austria ha causato l’interruzione di parte delle forniture di gas per l’Italia appeared first on Il Post.

No tav - ancora incidenti in Val di SUsa. A Lecce protesta anti-gasdotto : Torna la protesta contro l'alta velocità nel cantiere di Chiomonte, tre i manifestanti fermati. Tensione anche in Puglia, al termine della manifestazione pacifica indetta contro il passaggio del ...

Riforma fiscale Usa : rally di Natale a tutto gas. Chi festeggia? : ... che a sua volta alimenta i consumi personali, gli investimenti residenziali e, indirettamente, i costi del capitale aziendale - i principali segmenti dell'economia che rappresentano l'85% del PIL ...

Usa - a 16 anni uccise il suo stupratore e venne condannata all'ergastolo : le star lanciano una campagna social per liberarla : In un post il regista ha riproposto il suo documentario, attivando una mobilitazione sui social anche da parte di star del mondo dello spettacolo che, attraverso l'hashtag #FreeCyntoiaBrown, stanno ...

ERGASTOLO A MLADIC/ Ma perché i crimini di Usa e Russia resteranno impuniti? : L'ex generale Ratko MLADIC, colpevole del massacro di Srebrenica, è stato condannato all'ERGASTOLO dal Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia. MASSIMO INTROVIGNE(Pubblicato il Thu, 23 Nov 2017 06:01:00 GMT)

Città Sant'Angelo : linea Italgas riparata ma Lungofino ancora chiUsa : Per ragioni di sicurezza legate alla necessità di completare la segnaletica stradale e mettere in sicurezza il cantiere, la strada sarà riaperta domattina con senso unico di marcia monti/mare. Restano ...