Usa | deputato repubblicano e forte oppositore di Obama e Clinton si ritira dalla politica

Molestie - si suicida deputato Usa Era stato accUsato di stupro"Io innocente" - poi si spara in testa : Un parlamentare repubblicano del Kentucky, Dan Johnson, si è suicidato, dopo le accuse di aver violentato una donna nel seminterrato di casa sua nel 2013. Lo sceriffo della contea di Bullitt, Donnie Tinnell, ha riferito che l'uomo si è sparato su un ponte Segui su affaritaliani.it

Molestie sessuali - deputato Usa Trent Frankssi si dimette - : Il politico ha respinto le accuse ma ha comunque annunciato l'addio: "Piuttosto che favorire un processo sensazionalistico che può danneggiare la mia famiglia, preferisco andarmene"

Usa - deputato nudo su Twitter si scUsa : 6.17 Un deputato del Texas, Joe Barton, si è scusato per un suo nudo sessualmente esplicito pubblicato su un anonimo account Twitter. "Mentre mi stavo separando dalla mia seconda moglie, prima del divorzio, ho avuto relazioni sessuali con altre donne adulte. Tutte consensuali. Queste relazioni sono finite. Mi dispiace per non aver usato miglior giudizio", ha detto in un comunicato il parlamentare 68enne. Barton ha poi lanciato messaggi ...

'Voti comprati per 25 euro'. Nei guai deputato di sinistra : l'accUsa grave sulle elezioni : Un altro neodeputato regionale siciliano è indagato, stavolta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale: Edmondo 'Edy' Tamajo, 41 anni, è accusato di avere comprato voti, ...

Sicilia - il deputato De Luca assolto : era accUsato di concussione e abuso d'ufficio : Il deputato regionale Siciliano del Centrodestra Cateno De Luca è stato assolto dal tribunale di Messina (presidente Mario Samperi). Era accusato di tentativo di concussione, abuso d'ufficio e falso ...

Sicilia - arrestato il deputato regionale De Luca accUsato di evasione fiscale : Il deputato regionale De Luca, appena eletto nello schieramento di Musumeci, quindi di centrodestra, è stato arrestato con l’accusa di evasione fiscale. Secondo gli inquirenti avrebbe creato una vera e propria associazione a delinquere finalizzata all’occultamento di un milione e 750 mila euro. Assieme a lui sono stati denunciati a piede libero altri otto politici e collaboratori. Due giorni dopo lo spoglio sono scattate le manette per Cateno De ...