Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 gennaio 2018 | Tina a Gemma | “non hai rispetto per te

Uomini e donne - rissa sfiorata al Trono Over. E Gemma implora Giorgio : Il Trono over di "Uominiedonne" inaugura il 2018 con il catfight sfiorato tra Gemma Galgani e Tina Cipollari , la supplica della Galgani a Giorgio Manetti e l'asfaltamento di Marco all'ex. Parte prima,...

VALENTINA DALLARI/ Uomini e Donne - in cura per disturbi alimentari : gli auguri di Raffaella Mennoia : VALENTINA DALLARI, l'ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo un momento molto difficile a causa di disturbi alimentare. Raffaella Mennoia le fai i suoi migliori auguri.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 18:42:00 GMT)

Bob - Coppa del Mondo 2018 : ci si sposta a St. Moritz - sfide aperte sia tra gli Uomini che tra le donne : Andrà avanti senza sosta, da qui alle Olimpiadi di PyeongChang, la Coppa del Mondo di bob che si sposta dalla Germania alla Svizzera: nel week-end tutto pronto per le gare sul caratteristico catino di Saint Moritz, uno dei più tecnici di tutto il circuito. Possibili dunque alcune sorprese a livello di risultati: potrebbero emergere degli equipaggi che fanno fatica nella fase di spinta. Il programma è il classico: prova femminile e 2 maschile ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 10/01 : Una nuova puntata del Trono Over è iniziata in compagnia di Maria e degli opinionisti Gianni e Tina. Si parte subito con la presentazione di una nuova signora del parterre femminile, Genoveffa, seguita da un video riassuntivo delle ultime vicende trascorse tra Gemma, Giorgio e Anna. Nell’ultima puntata Gemma, in lacrime, aveva lasciato lo studio seguita da Giorgio. La bionda ha un momento di sconforto e il toscano cerca di confortarla. ...

Riccardo Gismondi/ "Ho rischiato di morire" : la confessione shock dell'ex tronista di Uomini e Donne! : Riccardo Gismondi si racconta su Instagram e confessa "Ho rischiato di morire in un incidente stradale": ecco la confessione shock dell'ex tronista di Uomini e Donne!(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:15:00 GMT)

Riccardo Gismondi dopo Uomini e Donne : “Due anni fa rischiai di morire” : Uomini e Donne, Riccardo Gismondi: confessione shock dell’ex tronista In queste ultime ore, Riccardo Gismondi ha deciso raccontarsi in tutto e per tutto, rispondendo ad alcune delle più belle domande ricevute dai suoi followers. Con un unico post, l’ex tronista si è raccontato, affrontando tematiche anche molto interessanti. È quasi una auto-intervista a cuore aperto […] L'articolo Riccardo Gismondi dopo Uomini e Donne: ...

Uomini e Donne news - Claudio Sona presto papà? Il desiderio di un figlio : Uomini e Donne news, Claudio Sona vuole un figlio: l’ex tronista desidera diventare padre Claudio Sona, dopo l’esperienza come tronista di Uomini e Donne, continua ad essere molto seguito oggi sui social. Dopo aver annunciato ai suoi followers di essere tornato di nuovo insieme a Mario Serpa (la sua scelta), oggi su Instagram fa un […] L'articolo Uomini e Donne news, Claudio Sona presto papà? Il desiderio di un figlio proviene ...

Uomini e Donne gossip : Francesca Del Taglia è incinta? Gli indizi : gossip Uomini e Donne: Francesca e Eugenio di nuovo genitori? Tutti gli indizi social Francesca Del Taglia vorrebbe un secondo figlio, questo è ormai noto a tutti i suoi fan. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato più volte della possibilità di avere un altro bambino. Ora che il piccolo Brando sta crescendo, la bellissima […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Francesca Del Taglia è incinta? Gli indizi proviene da gossip e ...

Uomini e Donne oggi : Giorgio senza parole - Gemma lo sorprende : oggi Uomini e Donne: Giorgio Manetti e l’elegante sorpresa di Gemma Galgani Dopo la pausa natalizia, è arrivato il momento di tornare a parlare anche del Trono Over, in onda oggi 10 Gennaio 2018 su Canale 5. I protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne sono, come di consueto ormai, Giorgio e Gemma. Nell’ultima registrazione, […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Giorgio senza parole, Gemma lo sorprende proviene da Gossip ...

RAMA LILA GIUSTINI INCINTA / L’ex di Uomini e Donne scherza con Jonas Berami sul figlio in arrivo : RAMA LILA GIUSTINI e Jonas Berami, ex coppia di Uomini e Donne, scherzano su Instagram parlando della gravidanza: "Zenzy resterà sempre il primogenito".(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 13:48:00 GMT)

Uomini e Donne : Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti - botta e risposta sui social : Dopo l'ufficializzazione della rottura, per l'ex coppia di Uomini e Donne sembrerebbe un periodo tutt'altro che sereno.