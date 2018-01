Uomini e Donne news | Luca Onestini va a casa di Ivana | ecco tutti i dettagli

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani furiosa : troppi attacchi - la dama risponde! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. troppi attacchi per Gemma Galgani: la dama, furiosa, decide di rispondere alle critiche degli haters su Instagram.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e donne - Gemma cacciata via da Maria De Filippi? Ecco perché Video : Gemma Galgani rischia di essere cacciata via dallo studio [Video]di #Uomini e donne? La dama potrebbe avere le ore contate all'interno dello studio della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi? Sono queste le ultimissime Anticipazioni che trapelano sul web e sui social dopo che nel corso delle ultime registrazioni della trasmissione sono venute fuori delle critiche dai toni piuttosto accesi nei confronti della dama torinese, la quale ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - la scelta di Paolo Crivellin è chiara : svelata la data e... (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Paolo Crivelli fa la sua scelta domenica 14 gennaio? Le indiscrezioni parlano chiaro: lei è Marianna Acierno!(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Foto - Gemma Galgani e i saluti speciali ad Angela Favolosa Cubista (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over: Gemma Galgani sorprende tutti i fan pubblicando su Instagram una piccola anticipazione delle prossime puntate!(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:50:00 GMT)

Uomini e Donne - Emanuele ha tradito Sonia? Tutta la verità : Uomini e Donne: perché Sonia e Emanuele si sono lasciati? Spunta l’ipotesi tradimento L’addio tra Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Erano in molti a credere all’amore tra i Mautini che, dopo una scelta romantica, avevano cominciato una convivenza prima a Roma e […] L'articolo Uomini e Donne, Emanuele ha tradito Sonia? Tutta la verità proviene da ...

Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne - ancora complimenti per Virginia : la reazione delle troniste (Trono Classico) : Lorendo Riccardi sempre più protagonista del trono classico di Uomini e Donne: il corteggiatore è pazzo di Sara Affi Fella pur continuando a non dichiararsi?(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:09:00 GMT)

Uomini e Donne gossip - Giorgia Caldarulo presa di mira : la sua reazione : Uomini e Donne, Giorgia Caldarulo attaccata sui social: la corteggiatrice di Paolo Crivellin reagisce così Giorgia Caldarulo, dopo la messa in onda dell’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, è stata presa di mira dagli utenti di Instagram. Sul suo profilo, infatti, diversi sono stati i commenti negativi indirizzati alla corteggiatrice di Paolo […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Giorgia Caldarulo presa di mira: la ...

Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018/ Da Uomini e Donne all'Honduras : Gabriele Parpiglia conferma : Rosa Perrotta naufraga all'Isola dei Famosi 2018? Lo scatto con Gabriele Parpiglia su Instagram conferma: "Buon viaggio!" le augura il noto giornalista.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 18:24:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne over - registrazione del 4 gennaio 2018 Video : Dopo la pausa per le feste natalizie è ripartito il carrozzone di #Uomini e Donne: il 5 gennaio c'è stata la registrazione della nuova puntata del trono classico [Video], il giorno precedente la registrazione della nuova puntata del trono over con protagonisti ovviamente Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ma con spazio anche per Ida, Sossio e Riccardo. Eccovi dunque le prime Anticipazioni del trono over di Uomini e Donne per il 2018, in attesa di ...

Uomini e Donne : le confessioni di Maria - il messaggio di Fabio Coloricchio Video : #Uomini e Donne ha ricominciato le trasmissioni dopo la pausa estiva, anche se comunque durante le feste sono state registrate nuove entusiasmanti puntate [Video]. In questi giorni però si parla molto di un problema che riguarda Valentina Dallari, la ex tronista del trono classico che ha dichiarato di soffrire di un disturbo purtroppo molto comune tra le ragazze, l'anoressia: tra i vari messaggi di solidarieta' pervenuti alla ragazza c'è anche ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 10 gennaio 2018 : la sorpresa di Gemma per Giorgio! : Gemma Galgani fa una gradita sorpresa a Giorgio Manetti. Il pubblico in studio è in delirio ed attacca Tina Cipollari. Il cavaliere fiorentino smorza l’entusiasmo della dama torinese. Ecco perchè! Gemma Galgani non si arrende e prepara una sorpresa a Giorgio Manetti. La dama torinese lo vuole riconquistare a tutti i costi! Maria De Filippi saluta gli opinionisti e fa notare ai presenti come è vestita la signora Genoveffa. La dama ...

Rosa Perrotta di Uomini e Donne all’Isola dei Famosi : c’è la conferma : Cast ufficiale Isola dei Famosi 2018: c’è anche Rosa Perrotta di Uomini e Donne Non ci sono più dubbi: Rosa Perrotta fa parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo i gossip delle ultime settimane, la conferma è arrivata su Instagram. Gabriele Parpiglia, autore televisivo e giornalista di Chi e Spy, ha postato […] L'articolo Rosa Perrotta di Uomini e Donne all’Isola dei Famosi: c’è la conferma ...

VALENTINA DALLARI/ Uomini e Donne - in cura per disturbi alimentari : continua la solidarietà dei fan : VALENTINA DALLARI: Uomini e Donne, l'ex tronista in cura per disturbi alimentari. L'amica Nicole Mazzocato su Instagram: “Io ci sono sempre”. Tanti messaggi di affetto sui social(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:00:00 GMT)

Uomini e Donne news : Gemma stanca degli insulti risponde così sui social : Gemma Galgani criticata: la dama del Trono Over di Uomini e Donne risponde a tono su Instagram Gemma Galgani è una delle protagoniste storiche del Trono Over di Uomini e Donne. Nel programma di Maria De Filippi la dama è stata spesso attaccata da Tina Cipollari, opinionista tanto amata dal pubblico della trasmissione. Questo scontro, inevitabilmente, […] L'articolo Uomini e Donne news: Gemma stanca degli insulti risponde così sui social ...