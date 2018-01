Unione dei Comuni dell’Alto Bradano | immessi in servizio sei dipendenti

Lamezia - D'Amico (Azione Identitaria) : "Unione dei tre comuni sarebbe dovuta avvenire negli anni venti" : "Riteniamo che per costruire la nostra vera identità si debba partire proprio da questo aspetto che è quello autentico dei nostri avi e veri padri fondatori che non sono quelli della politica di ...

Bombe prodotte a Domusnovas : l'Arabia Saudita è alleata di Usa e Unione Europea (Salvatore Deidda) : Sarebbe minore l'indignazione se le armi e le Bombe venissero acquistate negli Usa? Nazione in cui le armi abbondano e vengono esportate in tutto il mondo. Perché quando armi americane finiscono ai ...

Lavrov esorta l'Unione Europea a non seguire la scia dei paesi russofobici - : "Ovviamente, ciò che è stato promosso dall'Unione Europea, sotto la pressione americana della spirale delle sanzioni, ha causato gravi danni alle relazioni tra i nostri paesi. Apprezziamo la posizione ...

PAPA FRANCESCO/ Video : in Curia traditori e approfittatori - la comUnione contro il cancro dei complotti : PAPA FRANCESCO, Video: il forte discorso alla Curia per gli auguri di Natale. "Ci sono traditori e approfittatori, la comunione contro le logiche di potere e il cancro dei complotti".(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 13:46:00 GMT)

L’Unione Europea e il Regno Unito hanno trovato un accordo per iniziare la seconda fase dei negoziati su Brexit : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha detto oggi che l’Unione Europea e il Regno Unito hanno trovato un accordo per iniziare la cosiddetta “fase due” dei negoziati su Brexit, quella relativa ai trattati commerciali che dovranno regolare i The post L’Unione Europea e il Regno Unito hanno trovato un accordo per iniziare la seconda fase dei negoziati su Brexit appeared first on Il Post.

Ora l’Unione europea fa comodo ai calcoli elettorali dei populisti : Nel momento in cui il Regno Unito scende dal treno dell’Unione europea altri sembrano ben felici di salirci e di usarla per rassicurare gli elettori. Leggi

Biglietti aerei in aumento : allarme Unione dei consumatori : Docenti e studenti siciliani costretti a lavorare e studiare fuori sede spenderanno la tredicesima per tornare a casa a Natale

Usa verso il rialzo dei tassi. La riUnione Fed spiegata in cinque grafici : Un altro rialzo dei tassi. Dall'1-1,25% all'1,25-1,50%. La riunione di dicembre della Federal reserve non dovrebbe riservare sorprese: il nuovo passo avanti della politica di normalizzazione è ...

Unione Europea - Fine dei dazi per le auto giapponesi : L'Unione Europea e il Giappone hanno concluso con esito positivo i negoziati per un accordo di libero scambio destinato ad avere conseguenze di ampia portata sul settore automotive. L'intesa prevede infatti l'eliminazione, nel giro di otto anni, dei dazi doganali europei del 10% sulle auto prodotte in Giappone e importate nel Vecchio Continente e del 3% sulla componentistica nipponica. Da luglio trattative serrate. I funzionari europei e ...

Al Teatro dell'Unione il concerto della Banda dei Carabinieri : Negli anni ha conseguito successi non solo in Italia, ma in tutto il mondo, come le celebrazioni del Columbus Day del Millennium a New York. Un gruppo che parte da lontano, quando nel 1831 in ...

Cosenza - il consigliere Vincenzo Granata - presidente Commissione Ambiente - chiede al Sindaco una riUnione dei gruppi di maggioranza per ... : Per la mia esperienza politica, ho sempre prediletto il ragionamento e il confronto democratico tra le parti, rifiutando la logica del monologo. Occorre ricordare che il consiglio comunale di Cosenza ...

Dalle sale storiche di Palazzo dei Priori al ritrovato fascino del Teatro Unione : La mattina " partenza alle 10.30 dallo Spazio Pensilina " conduce " Alla scoperta di Viterbo immersi nel mondo fatato di Babbo Natale " attraverso una visita guidata da Anna Corvaglia, ricca di ...

Aml - riUnione dei soci per le iniziative 2018 : L'associazione musicale lucchese si prepara a incontrare i soci a poche settimane dalla ripresa degli importanti appuntamenti del 2018. Giovedì (7 dicembre), alle 16 (in prima convocazione, la seconda ...

Bevagna - tavolo di lavoro in Regione sulle condizioni dei fiumi Affollata riUnione con l'assessore regionale Cecchini : Bevagna La condizione critica in cui versano i fiumi che attraversano la Valle Umbra Sud deve essere una priorità per tutta la Regione. Questo il grande appello lanciato dai cittadini del Comune di ...