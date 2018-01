Una mod aggiunge meccaniche permadeath in Fallout 4

Lenovo annuncia due nuovi Moto Mods : monitoraggio della salute e Una nuova tastiera QWERTY : Lenovo presenta due nuovi Moto Mods: ecco Vital Moto Mod per aver informazioni sulla salute e Livermorium Slider Keyboard Moto Mod per sfruttare una tastiera QWERTY fisica. L'articolo Lenovo annuncia due nuovi Moto Mods: monitoraggio della salute e una nuova tastiera QWERTY è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Cetus Una comoda app per gestire la Fire TV Stick e non solo! : Abbiamo già parlato della Fire TV Stick di Amazon (potete consultare la nostra scheda tecnica in merito) ed abbiamo parlato di una comoda app Apps2Fire che permette l’installazione di qualsiasi app dal Play Store su Fire TV Stick (sfruttando il sideload). Oggi invece parliamo di Cetus, un’ottima app con moltissime comode funzioni, che renderà il vostro smartphone il compagno ideale non solo della vostra Fire Stick TV, ma anche dei vostri TV Box ...

Gi Group Monza-Azimut Modena 2-3 - Modena vince Una partita infinita con tante seconde linee : Monza-Modena, si gioca in terra lombarda la terza giornata di ritorno della massima serie di volley. Modena nell'ultima ha vinto in casa 3-1 con Sora, mentre Monza ha perso il derby 3-1 in casa con ...

TribUnale Modica - Associazione Confronto contraria ad usi alternativi : La predisposizione dei locali non è adatta ad un utilizzo diverso delle aule del Tribunale. Interviene l'Associazione Confronto di Modica

TribUnale Modica - Abbate fa il punto della situazione : Dopo le tante richieste di utilizzo dei locali dell'ex Tribunale di Modica, il sindaco Ignazio Abbate interviene per fare il punto della situazione

Una scelta giusta nel modo sbagliato : In economia di concorrenza i costi che vanno a carico del consumatore sono quelli minimi che esso accetta, perché il venditore diversamente va fuori gara. E ciò vale sia se il costo del sacchetto è ...

Modica - Una serata per i 60 anni di Domenico Pisana : In occasione del 60° compleanno di Domenico Pisana il gruppo dei poeti del Caffè Letterario Quasimodo ha organizzato una serata

Una nuova moda : ordinare i libri al rovescio : Cioè non dalla parte del dorso ma delle pagine, così sono più belli da vedere (ma c'è anche chi usa la parola "abominio") The post Una nuova moda: ordinare i libri al rovescio appeared first on Il Post.

Insurgency Sandstorm : l'FPS di New World Interactive non avrà Una modalità storia : Insurgency: Sandstorm è il sequel dell'FPS tattico multiplayer Insurgency del 2014, annunciato per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo, che dovrebbe vedere la luce nel corso del 2018, doveva originariamente includere una Story Mode, con campagna single player e modalità co-op.Sfortunatamente, sembra proprio che non sarà così. Infatti, stando a quanto riportato da PCGamer, il team di sviluppo ha confermato la cancellazione della modalità ...

Xbook One X : un modder trasforma Una Xbox One X in un laptop : Il vostro sogno è quello di trasformare la vostra Xbox One X in un laptop? Ebbene da ora questo è possibile, grazie al modder EdsJunk, che ha trasformato la console "mid gen" di casa Microsoft nel laptop Xbook One X, con in aggiunta anche una tastiera.Come segnala Slashgear, il modder, chiamato Eddie Zarick, è riuscito nell'impresa e ha realizzato un vero e proprio computer partendo da una Xbox One X. Dando uno sguardo alla creazione nel video ...

The Surge appare su Dark in Una modalità insolita : Dark è la nuova serie televisiva tedesca originale Netflix , uscita l'1 dicembre sulla piattaforma di streaming. The Surge è il videogioco action RPG pubblicato a maggio 2017. Cosa hanno queste due opere in comune? Singolarmente The Surge è apparso nella serie Dark, mostrando due personaggi che ...

Nuove funzioni per Xiaomi Mi A1 grazie a Una nuova mod : grazie a una nuova mod è possibile aggiungere alcune funzionalità a Xiaomi Mi A1, a patto di avere una recovery modificata e Android 7.1.2 Nougat. L'articolo Nuove funzioni per Xiaomi Mi A1 grazie a una nuova mod è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Counter-Strike : ecco Una mod ispirata a PlayerUnknown's Battlegrounds : PlayerUnknown's Battlegrounds è la novità del momento, con il suo gameplay fresco e per certi versi mai visto prima. Ebbene, il mondo del modding sappiamo essere florido soprattutto su CSGO, per cui poco ci è voluto che un utente realizzi una mod ispirata proprio al celebre gioco di Bluehole Studio.Come riporta Kotaku, un modder noto come Kinsi ha realizzato Go 4 The Kill, una mod che rappresenta la sua idea del battle royale in CSGO. La mappa ...

Modica si mobilita per il TribUnale : Dopo che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa si è espresso contro le proposte del Comitato Pro-Tribunale di Modica, è mobilitazione