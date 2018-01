Una fan salta addosso a Celine Dion | riesce a calmarla senza alcun aiuto Una fan salta

Celine Dion : durante un suo live Una fan irrompe sul palco e le salta addosso : Se c’è un’artista che sa gestire perfettamente gli imprevisti e mantenere sempre e comunque un aplomb invidiabile è SICURAMENTE Celine Dion. via GIPHY Venerdì 5 gennaio, la cantante è stata (a suo malgrado) protagonista di un episodio super LOL accaduto sul palco del suo show al Caesar Palace di Las Vegas. Una fan molto calorosa di Celine – e forse non perfettamente sobria, a giudicare dal video che trovi qui sotto ...

A Sestriere poteva esserci Una strage - adesso fan paura le temperature alte : Sestriere è tornata raggiungibile dalla valle di Susa dopo una notte di isolamento ma la situazione rimane critica per la pesantezza della neve che potrebbe sfondare i tetti delle case e per le ...

Venezuela : Petro sta arrivando - Maduro trionfante : Una criptovaluta garantita dal petrolio contro tirannia del dollaro : In dirittura d'arrivo Petro, la criptovaluta garantita dal Petrolio voluta dal Venezuela di Nicolas Maduro.

Muore in Una roulotte a Santo Stefano - anonimo benefattore paga il funerale : Un misterioso benefattore si è offerto di far celebrare a sue spese il funerale di uno sconosciuto, la cui salma era rimasta per diversi giorni nella camera funebre del cimitero perché ancora nessuno aveva pagato le...

FA Cup Nottingham Forest; Brazil : ”E’ stata Una giornata fantastica” : Gary Brazil ha parlato alla BBC dopo la vittoria con l’Arsenal in FA Cup. La soddisfazione del tecnico del Forest per l’incredibile qualificazione al quarto turno. Gary Brazil, tecnico ad interim del Nottingham Forest, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria per 4-2 con l’Arsenal, detentore del trofeo, che è valsa l’accesso al quarto turno di FA Cup. “Per la nostra squadra è stata una giornata ...

Overwatch : Una mappa fan made ispirata al Cairo cattura l'attenzione di Jeff Kaplan : L'artista autodidatta Joshua Llorente ha realizzato una mappa per Overwatch ispirata al Cairo che ha destato l'interesse di niente meno che Jeff Kaplan, il director dello sparatutto Blizzard.La mappa, riporta PCgamer, è stata realizzata in Unreal Engine 4 e sembra davvero interessante. L'artista ha inizialmente pubblicato la mappa su Reddit la scorsa settimana, dove Kaplan ha commentato: "Lavoro straordinario! Rimarremo in contatto".La mappa è ...

La Befana e Carmen Di Pietro/ Video - arrivano gli auguri speciali dell'ex gieffina con Una poesia : Carmen Di Pietro fa i suoi auguri speciali ai fan attraverso 361magazine: in un Video postato dal noto portale, l'ex gieffina declama una filastrocca dedicata a La Befana.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 18:00:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER / News - Stefan de Vrij aspetta Una chiamata (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: emergenza totale in difesa. Si avvicina Deulofeu grazie a Coutinho, mentre Joao Mario è sempre più un caso.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 13:39:00 GMT)

6 Gennaio : un anno fa la Befana porto' gelo e neve - Una lunga irruzione storica - AMARCORD : Un anno fa ebbe inizio la storica ondata gelida dell'Epifania. neve su gran parte del centro-sud per giorni e tanti disagi. Tutti noi sicuramente ricorderemo a lungo la storica giornata del 6...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : Una Befana di neve! Shiffrin pazzesca - Brignone c’è per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : Una Befana di neve! Brignone e De Fabiani all’attacco - lo speed skating fa sognare. Poi biathlon - salto e tanto altro… : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

Policoro. Una befana dolce in piazza Eraclea : Nell’ambito delle attività promosse dall’amministrazione comunale di Policoro per le festività natalizie, le associazioni “I colori dell’anima”, CiaI, Agia e Orto Sociale promuovono il laboratorio didattico “Le mani in pasta”. Tiziana Fedele presidente dell’ associazione “I colori dell’anima” racconterà il…Continua a leggere →

Previsioni Meteo - caldo shock nel weekend dell’Epifania : sarà Una Befana mai vista - scampagnate e tintarella come a Pasquetta! : 1/6 ...

"Partorire fa paura - non ascoltate chi dice che le donne lo fanno da sempre. Per nessUna donna è mai stato facile" : È il lavoro più bello del mondo, ma anche il più difficile; non c'è nessuno che ti spieghi come si fa, né che possa alleviare il dolore quando tutto ha inizio. Per questo la blogger Laura Mazza, mamma di tre bambini piccoli, ha voluto raccontare alle donne incinte - tramite un post di Facebook - la sua esperienza del parto, affinché chiunque stia per mettere al mondo un bambino sappia che provare paura ...