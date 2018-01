Una canzone della Banda Piazzolla nel film esordio di Rovazzi

Cristiano Malgioglio / Il paroliere annuncia il suo video : "Penso che sia più di Una canzone d'amore" : Cristiano Malgioglio ha presentato su Youtube il video della canzone Sonhos, tratta dall'omonimo album pubblicato lo scorso dicembre, forte dell'interesse per il Grande Fratello Vip 2.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:01:00 GMT)

Ariana Grande : sarebbe in arrivo Una nuova canzone con i Major Lazer : Ariana Grande potrebbe aver collaborato nuovamente con i Major Lazer in una canzone contenuta nel loro nuovo disco intitolato “Music Is The Weapon”. via GIPHY Il sito Genius.com ha riportato la data di pubblicazione dell’album – 16 marzo – e la tracklist in cui si legge anche il featuring con Ariana intitolato “In You Hands”. via GIPHY Non è la prima volta che la pop star e il gruppo di Diplo ...

Ariana Grande da record : Una sua canzone ha raggiunto i 600 MILIONI di ascolti in streaming su Spotify : A quasi due anni dalla sua pubblicazione, l’album di Ariana Grande “Dangerous Woman” le sta ancora regalando un sacco di soddisfazioni. via GIPHY L’ultima in ordine di tempo riguarda una delle canzoni che formano la tracklist del disco. Stiamo parlando “Side to Side”, nella quale Ariana duetta con Nicki Minaji. “Side to Side”, infatti, ha totalizzato la cifra di 600 MILIONI di ascolti in streaming su ...

Dua Lipa : ci sarà anche Una sua canzone nella colonna sonora di “50 Sfumature di Rosso” : anche Dua Lipa farà parte della colonna sonora del film “Cinquanta Sfumature di Rosso” con Dakota Johnson e in uscita nelle sale italiane l’8 febbraio (guarda il trailer!). via GIPHY Il brano inedito si intitola “High” e a fare compagnia a Dua c’è il producer e dj americano Whethan. nella tracklist della colonna sonora del nuovo capitolo della saga ci sono anche tantissimi altri artisti, come Sia e Jessie ...

SERAFINO/ Il film (e Una canzone) con la semplicità di Adriano Celentano : Oggi Adriano Celentano compie 80 anni e proprio 50 anni fa usciva al cinema SERAFINO, film di Pietro Germi con protagonista il Molleggiato. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 06:11:00 GMT)TITANIC/ I 20 anni di un film con una metafora valida per tutti, di L. LocatelliSFOOTING/ Chi per 35 anni si è abbuffato di cinepanettoni si ritrova con un fisico da… Boldibuilder!, dei Comicastri

Pordenone - Gesù sostituito con Perù in Una canzone per non turbare i musulmani : bufera sulla maestra : La parola Gesù sostituita con Perù per non urtare la sensibilità dei bambini stranieri. È accaduto alla scuola primaria Beato Odorico da Pordenone di Zoppola, come scrive Il Gazzettino. Si tratterebbe ...

Come nasce Una canzone - la storia di Shape of You di Ed Sheeran raccolta in un video : Dopo miliardi di visualizzazioni, ecco arrivare la storia di Shape of You di Ed Sheeran. Le visualizzazioni si contano a miliardi, così Come le riproduzioni su YouTube. Solo lo scorso settembre, il brano è stato eletto Come il più ascoltato di sempre, andando a superare One Dance di Drake. Il successo di questa canzone suggerisce una lunga lavorazione e, invece, Come spesso accade, è stata registrata in appena 90 minuti. Nel video che ...

Una canzone per la sicurezza stradale : la campagna con Francesco Gabbani e il contest #buonmotivo Anas : Il contest #buonmotivo Anas fa parte della campagna per la sicurezza stradale ed è attivo fino al mese di febbraio 2018. L'obiettivo del concorso è quello di trovare una canzone per la promozione della sicurezza su strada e a proporlo agli utenti è Anas spa, la società che gestisce in Italia la rete stradale e autostradale di interesse nazionale. "Sulla strada c’e` sempre un buon motivo per essere responsabili", è il claim della nuova ...