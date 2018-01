UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 11 gennaio 2018

Un POSTO al Sole - anticipazioni puntate dal 15 al 19 gennaio 2018 : Pathos alle stelle nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, con i Poggi al centro di vicende particolarmente difficili. La soap va in onda ogni sera dal lunedì al...

Un POSTO al sole - anticipazioni e trame puntate dall'8 al 12 gennaio 2018 : Diego vuole partire - Vittorio affronta Anita : Le prime anticipazioni di Un posto al sole dell'anno, dall'8 al 12 gennaio 2018, vedono Diego intenzionato a non parlare della sua malattia e di ciò che vuole fare. Niko non vorrà ascoltare i consigli di Renato, che vuole convincerlo a tornare allo studio con Ugo, intanto Giulia scoprirà che Giulia e Bianca rivedranno ancora la famiglia di Gaetano Prisco. Patrizio si imbatterà in una critica abbastanza pesante da parte di un importante chef e ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 10 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 10 gennaio 2018: Dopo averla cercata senza risultati in Accademia, Vittorio (Amato D’Auria) incontra finalmente Anita (Ludovica Bizzaglia) e ha con lei un duro e intenso confronto. Quale effetto avranno su di lei le parole del giovane Del Bue? Mentre Raffaele (Patrizio Rispo) apprende con vivo dispiacere la decisione di Diego (Francesco Vitiello) di partire, Patrizio (Lorenzo ...

Un POSTO al sole - Francesco Vitiello : dalla malattia al ritorno sul set : L'attore, Diego Giordano nella soap di Rai 3, su VanityFair parla dei motivi che cinque anni fa lo spinsero ad abbandonare Palazzo Palladini.

Un POSTO al sole Anticipazioni 9 gennaio 2018 : una difficile prova per Patrizio : Il Giordano jr. deve affrontare il giudizio di un vero chef stellato: la guest star Gennaro Esposito.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 19 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio 2018: I Poggi apprendono la terribile notizia del rapimento di Bianca e Sofia. Angela rivela a Franco che Gaetano è il compagno di Valentina. Patrizio decide di trasferirsi a Milano e Ornella chiede di nuovo a Diego di non tenere nascosta la sua malattia al padre. Il rapimento di Bianca getta nello sconforto Angela, Franco e tutta la famiglia Poggi. Dopo aver ...

Un POSTO al sole anticipazioni : BIANCA e SOFIA rapite - GIOVANNA indaga : Momenti al cardiopalma in arrivo a Un posto al sole: il piano criminale ideato da Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini) ai danni della piccola SOFIA (Noemy Burzo) andrà in porto, ma le cose prenderanno una piega teoricamente inattesa (molti fan avevano in realtà già “fiutato” il prosieguo della vicenda). Il rapimento di SOFIA dunque avverrà, ma insieme a lei sarà sequestrata anche BIANCA (Sveva Carlei) e ciò getterà nello sconforto non ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 9 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 9 gennaio 2018: Le ambizioni culinarie di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) vengono frenate dall’importante chef Gennaro Esposito, intanto Diego (Francesco Vitiello) è in procinto di comunicare alla famiglia un’importante decisione… Sempre più preso dal trading on line, Otello (Lucio Allocca) chiede a Filippo (Michelangelo Tommaso) di investire per lui una piccola somma sui mercati ...

Un POSTO al Sole : anticipazioni 8-12 gennaio 2018 : Un Posto al Sole Il 2018 vedrà Un Posto al Sole raggiungere un nuovo importante risultato. La soap partenopea, infatti, taglierà il traguardo delle 5000 puntate; un vero e proprio record per la serialità italiana, mai arrivata a raggiungere un così alto numero di episodi. La puntata numero 5000 andrà in onda nei primi giorni di maggio, ma ad oggi non si sa se e come gli autori decideranno di festeggiare lo storico risultato. Va detto che in ...

Un POSTO al sole 2018 : MAURIZIO AIELLO torna nel cast (rumor) : Una girandola di nuovi ingressi e ritorni animerà le prossime puntate di Un posto al sole: a parte l’arrivo di Caterina Vertova nei panni della dark lady Veronica Viscardi, presto vi anticiperemo un rientro che generalmente è sempre molto gradito dal pubblico della soap. Intanto diamo però voce ad un rumor che già da qualche giorno circola e che sembra ora trovare riscontro grazie ad una fotografia “sibillina”. Ad aver postato ...

