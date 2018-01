Ultime Notizie Roma del 10-01-2018 ore 12 | 00

Calciomercato Juventus/ News - Marchisio prepara gli ultimi sei mesi in bianconero ( Ultime notizie) : Calciomercato Juventus , ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Claudio Marchisio sembra destinato a dire addio ai bianconeri al termine di questa stagione(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 12:05:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Baselli in partenza : Mirabelli alla finestra ( Ultime notizie) : Calciomercato Milan , ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: piace molto il centrocampista del Torino, Daniele Baselli , ma occhio alla concorrenza(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 11:51:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Austini : Florenzi rinnoverà - ma non a cifre elevate ( Ultime notizie) : Calciomercato Roma , ultime notizie legate al club di Eusebio Di Francesco: il terzino destro giallorosso, Alessandro Florenzi , dovrebbe rinnovare il contratto a breve(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 11:38:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Rolando : un ex per rinforzare la difesa (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: il club nerazzurro starebbe pensando a Rolando, difensore centrale del Marsiglia in scadenza(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 11:24:00 GMT)