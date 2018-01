Ue | oggi a Roma il vertice dei paesi dell' Europa meridionale | focus su immigrazione ed

Maltempo - pioggia e neve allerta valanghe e frane. A Roma e Palermo mai così caldo da 40 anni : Roma - La valanga che ha travolto un condominio a Sestriere resta l'immagine di una giornata di Maltempo che sta avvolgendo l'Italia e che non passerà nelle prossime 24 ore. In Piemonte una donna di ...

Roma - Spelacchio se ne va sotto la pioggia. Via alla rimozione dell’albero di Natale più sbeffeggiato : Lavorano da questa mattina presto gli operai del comune di Roma per rimuovere “Spelacchio”, l’albero di Natale che tanto ha fatto discutere sotto le festività per la sua agonia. Già rimosse diverse palle e la stella issata sulla punta, nel pomeriggio invece verranno tolte le luci. Una volta sgomberato completamente, anche l’albero verrà portato via, in serata o al più tardi domani in mattinata. L'articolo Roma, ...

Rifiuti di Roma in Abruzzo - oggi vertice in Regione : L'Aquila - "La Raggi dichiari l'emergenza ed una Regione come la nostra ha il dovere di dare una mano alla Capitale (come già accade ed accaduto in passato), ma se fanno pure i sostenuti dicendo che loro non hanno problemi allora non vi è necessità dell'Abruzzo, quindi ognuno si tiene i propri Rifiuti". Ad affermarlo è il consigliere regionale abruzzese del Pd, Camillo D'Alessandro. ...

Vertenza Honeywell - Melilla : "oggi incontro a Roma per salvare 500 posti di lavoro" : Chieti - Oggi a Roma si torna a discutere della Vertenza Honeywell con un incontro tra azienda, sindacati, Regione Abruzzo e Governo nazionale, in discussione 400 posti di lavoro diretti e altri 100 nell’indotto. La Honeywell ha deciso di delocalizzare in Slovacchia ma non può pensare di non avere una responsabilità sociale sugli effetti di questa scellerata scelta su centinaia di famiglie che vivono contando sul reddito di chi lavora ...

Roma - Di Francesco : "Zitti e lavorare. Non possiamo essere quelli di oggi..." : "Siamo partiti bene nei primi 10', poi dopo i gol dell'Atalanta ci siamo disuniti. La palla scottava, e questo non dovrebbe mai accadere. Ricordiamoci che siamo la Roma. La squadra non mi è piaciuta, ...

Supermercati e negozi aperti all'Epifania 2018/ oggi 6 gennaio - Milano e Roma : le aperture in Liguria : Supermercati e negozi aperti all'Epifania 2018: le ultime notizie sulle aperture di Oggi, 6 gennaio 2018, e gli aggiornamenti. La lista dei centri.

A Parigi la mostra che racconta la vita dei soldati (dall'Antica Roma a oggi) : Dans la peau d'un soldat allinea, al primo piano del Musée de l'Armée, venti manichini di combattenti vestiti con le fogge dell'epoca che rappresentano, accompagnati dal loro "hardwear": dal ...

Supermercati e negozi aperti all'Epifania 2018/ oggi 6 gennaio - Roma - Milano - Firenze e provincia : Supermercati e negozi aperti all'Epifania 2018: le ultime notizie sulle aperture di Oggi, 6 gennaio 2018, e gli aggiornamenti. La lista dei centri commerciali aperti, da Roma a Milano(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 12:27:00 GMT)

Roma Atalanta streaming live gratis diretta oggi su link - Rojadirecta - siti streaming sabato 6 gennaio : I tifosi della Roma non vedono l'ora di sostenere la propria squadra del cuore contro la pericolosa Atalanta. Che si presenterà all'Olimpico dopo aver battuto il Napoli al San Paolo in Coppa Italia.

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE. Milan e Roma pensano al futuro : Calciomercato, tutte le trattative di giovedì Nel giorno in cui la Juventus saluta ufficialmente Pjaca , che ha superato le visite mediche con lo Schalke (prestito secco), i bianconeri chiudono per ...