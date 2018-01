: - VIOLAMARTELLA46 : - lsaccani67 : Uccisa di botte dal compagno che aveva riaccolto - Piemonte - ANSA.it - CybFeed : #BreakingNews Uccisa a botte, fermato il compagno - zazoomblog : #Novara uccisa di botte dal compagno che aveva riaccolto in casa morta una 45enne #Novara, #uccisa #di #botte ... - lamescolanza : Tragedia a #Novara. Una donna è stata uccisa di botte dal compagno che aveva riaccolto in casa -

Una donna è stata trovata morta in casa a Sozzago, in provincia di Novara, probabilmente massacrata didal. L'allarme è stato dato dai vicini. Il presunto omicida, 46enne, è statoe interrogato dai carabinieri. La vittima aveva 45 anni. In base alle prime informazioni, l'uomo era già finito in carcere per violenze sulla compagna, ma lei lo aveva sempre riaccolto in casa e, in alcune circotanze, lo aveva anche difeso.(Di mercoledì 10 gennaio 2018)